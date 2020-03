Regardez la vidéo du dernier single de 5SOS, Old Me

5 Seconds of Summer (5SOS) se sont de nouveau associés à la réalisatrice Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Lana Del Rey, 5 SOS “No Shame”) pour leur nouvelle vidéo “Old Me”. La piste est le dernier single du nouvel album du groupe, Calm, qui devrait sortir le 27 mars via Interscope.

Tournée à Sydney, en Australie, la vidéo «Old Me» recrée des moments tout au long de la carrière du groupe et comprend des séquences vidéo de leurs débuts. Le dernier plan montre 5SOS marchant sur la scène du Avantages de Fire Fight Australia concert pour National Bushfire Relief le 16 février. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

“Old Me” porte un esprit jeune et suit le récit de la vie d’un jeune grandissant, pour le meilleur ou pour le pire “, a déclaré le chanteur Luke Hemmings dans un communiqué. «Chaque décision que nous avons prise, qu’elle soit bonne ou mauvaise, nous a conduit aux hommes que nous sommes fiers d’être aujourd’hui. Nous avons été jetés aux yeux du public à un jeune âge et nous nous sommes reconnaissants à un moment déroutant. Parfois, il est important que nous regardions en arrière pour apprécier le voyage que nous avons fait ensemble. “

“Travailler avec 5SOS sur ce projet spécial était tellement excitant”, a déclaré Hannah Lux Davis dans un communiqué. «J’aime tellement ce groupe et je suis honoré d’avoir pu collaborer avec eux pour montrer leur progression et leur expansion professionnelles. Je voulais m’assurer que leurs expériences étaient dépeintes de la manière la plus authentique possible afin que les téléspectateurs puissent voir les gars comme leurs vrais vrais depuis le début jusqu’à aujourd’hui. »

Récemment, 5S0S a annoncé son étape nord-américaine de la tournée No Shame 2020. La course nord-américaine commence le 12 août au Palais des sports de Mexico et s’achève le 26 septembre au Pavillon Concord. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Calm est sorti le 27 mars et peut être précommandé ici.