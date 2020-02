Regardez la vidéo du nouveau morceau de BRKN LOVE, Flies In The Honey

Les nouvelles signatures de Spinefarm Records ont partagé leur nouvelle vidéo pour «Flies In The Honey», que vous pouvez consulter ci-dessous.

“Flies In The Honey” figure également sur le premier album éponyme du groupe, qui sortira le 14 février. BRKN LOVE présente également le dernier single du groupe, Shot Down.

“Je dirais que nous voulons [our songs] facile à digérer », explique Justin Benlolo, leader de BRKN LOVE, à uDiscover Music.

“” Flies In The Honey “et” Shot Down “- et la plupart des disques – sont tous présentés dans un format court et doux. Nous ne voulions pas que les gens s’ennuient, ce qui est très facile de nos jours, surtout en ce qui concerne la musique. J’ai constaté qu’avec la jeunesse moderne, il y a une surcharge sensorielle complète tous les jours de tous les appareils, médias, etc., ils choisissent de se livrer et les enfants s’ennuient plus rapidement que jamais. Afin de vraiment attirer leur attention, nous avons décidé de garder les choses courtes et percutantes, comme un bourdon bourdonnant autour de votre tête que vous ne pouvez pas ignorer. “

BRKN LOVE, l’album, a été produit par Joel Hamilton (Highly Suspect, Pretty Lights), et a été enregistré en direct sur bande, préservant un sentiment brut et réel dans le riffing tempéré par des paroles relatables et émotionnelles.

“Il était le meilleur producteur avec lequel j’ai jamais travaillé”, dit Benlolo. “L’une des plus grandes parties de l’expérience, et je suppose que sa” méthode “était qu’il s’est vraiment mis en quatre pour nous capturer en faisant ce que nous faisons meilleur. Joel a également apporté une certaine brutalité au dossier. Vous savez, il est facile d’expliquer comment vous voulez que quelque chose sonne, il est facile de distinguer ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas, mais il est difficile de trouver quelqu’un qui peut réellement le faire et c’était une tâche très spécifique.

«Le processus d’enregistrement a été conçu pour être super facile, en grande partie en raison de sa nature décisive, en opposition à mon perfectionnisme. Nous avons tout enregistré si rapidement parce qu’il nous a fait sentir très en sécurité dans nos capacités musicales, ce qui a rendu le tout beaucoup plus efficace. Nous nous sommes également profondément attachés à notre amour pour le fuzz, qui est le Saint Graal des effets de guitare. »

Sur YouTube, un fan a récemment réagi à “Shot Down” en disant “Si Chris Cornell et Royal Blood collaboraient, cela ressemblerait à ça” – est-ce un commentaire juste? Que pense Justin Benlolo d’être comparé à des groupes comme Soundgarden?

«Cela me rend extrêmement heureux – Chris est mon chanteur / artiste préféré», répond-il. «Être comparé à sa voix est le plus grand compliment que j’ai pu recevoir et je suis époustouflé que les gens osent même faire ce lien. Soundgarden a grandement influencé cet album et à peu près tout ce que je fais, ils sont comme notre Led Zeppelin, notre Black Sabbath, ils ont changé le jeu. Royal Blood est aussi un groupe fantastique, que j’ai écouté un peu en écrivant / enregistrant cet album. »

BRKN LOVE est actuellement en tournée au Canada et a passé l’année dernière en tournée avec Dinosaur Pile-Up, Demob Happy et Cleopatrik. Ils jouent les dates suivantes:

14 février-20: Mieux que Fred, Grande Prairie

16-fév-20: Blue Grotto, Kamloops

17-fév-20: Fox Cabaret, Vancouver

19-fév-20: Club Sapphire, Kelowna

20-fév-20: The Gateway, Calgary

21-février-20: Starlite Room, Edmonton

22 février 20: Coors Event Centre, Saskatoon

23 févr.20: Park Theatre, Winnipeg

25-fév-20: Cubby Bear, Chicago

26-fév-20: Rum Runners, Londres

27 février 20: Lee’s Palace, Toronto

28-févr.-20:27 Club, Ottawa

29-fév-20: Bar Le Ritz, Montréal

1-mars-20: L’anti, Québec

3 mars 20: The Mansion, Kingston

4 mars 20: Gordon Best, Peterborough

5 mars 20: Maxwell’s, Waterloo

6 mars 20: Warehouse Live Studio, St. Catharines

1er-20 mai: Lunatic Luau WNOR @Veterans United Home Loans Amphitheatre, Virginia Beach

2-mai-20: Epicenter Festival, Concord

8 mai 20: Bienvenue à Rockville, Daytona Beach

15-mai-20: Temple Sonic, Columbus

17-juil-20: Rock USA @ Ford Festival Park, Osh Kosh

BRKN LOVE est sorti le 14 février et peut être acheté ici.