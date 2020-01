Regardez la vidéo du nouveau single d’Agnes Obel, Broken Sleep

Agnes Obel a partagé la vidéo officielle de son nouveau morceau, «Broken Sleep», qui figure également sur son prochain album, Myopie. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

“Cette chanson a été, assez étonnamment, écrite à une période où je me battais pour m’endormir”, explique Obel à propos de “Broken Sleep”.

«Dans un effort pour trouver un remède, j’ai commencé à lire sur la science du sommeil ainsi que sur l’histoire culturelle du sommeil qui m’a conduit à l’idée ancienne que le sommeil et la mort sont des états familiers et que les problèmes de sommeil sont liés à la peur de décès. Des reliques de cette idée se trouvent encore dans notre langue aujourd’hui, dans la façon dont nous décrivons à la fois la mort et le sommeil. »

Créée par le collaborateur et partenaire de longue date Alex Brüel Flagstad, la vidéo “Broken Sleep” accompagne parfaitement les thèmes de l’album et fait suite à la vidéo “Island Of Doom”, sortie en octobre 2019.

Depuis près d’une décennie, Agnes Obel est l’une des artistes les plus indépendantes et originales de la musique contemporaine. Maintenant, elle est de retour avec de nouvelles musiques, libérant le single enchanteur ‘Island of Doom’, avant la sortie de son nouvel album très attendu Myopia – publié par Deutsche Grammophon, le prestigieux label jaune d’Universal Music Group et Blue Note en Amérique du Nord, sur 21 février.

«Pour moi, Myopia est un album sur la confiance et le doute», explique Agnes Obel. «Pouvez-vous vous faire confiance ou non? Pouvez-vous faire confiance à vos propres jugements? Pouvez-vous croire que vous ferez la bonne chose? Pouvez-vous faire confiance à votre instinct et à ce que vous ressentez? Ou vos sentiments sont-ils biaisés? “

Agnes Obel donnera des spectacles à travers l’Europe et l’Amérique du Nord en 2020. D’autres tournées seront annoncées bientôt. Visitez le site de l’artiste site officiel pour des billets et de plus amples informations pour tous ses spectacles à venir.

Myopia est sorti le 21 février et peut être acheté ici.