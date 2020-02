Regardez la vidéo du nouveau single de 1975, Me & You Together Song

Les 1975 ont partagé la vidéo de leur dernier single ‘Me & You Together Song’. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le single, qui a été partagé le mois dernier, figurera sur le prochain album du groupe, Notes On A Conditional Form. L’album devait sortir le 21 février mais a depuis été repoussé au 24 avril.

Les 1975 ont taquiné la sortie vidéo au cours des deux derniers jours. Hier, leur label, Dirty Hit, a partagé une photo du clip sur leur Page Instagram. Dans ce document, le chanteur Matty Healy est assis sur un lit, tenant un briquet dans sa main, la flamme vacillant entre ses paumes. “// M E & Y O U T O G E T H E R S O N G V I D E O – T O M O R O W // L O V E”, ont-ils sous-titré le message.

Plus tôt cette semaine, le leader du groupe, Matty Healy, a effectué un set acoustique intime à Sydney pour recueillir des fonds pour les personnes touchées par les récents feux de brousse en Australie. La performance dépouillée a vu Healy jouer en solo sur scène avec une guitare acoustique tout en étant assis sur un canapé.

Le spectacle a suivi le chanteur se produisant sur scène dans une robe d’hôpital à l’étape de Sydney de Laneway Festival. Le choix de la tenue faisait référence au fait que le 1975 avait été forcé de se retirer de la date du festival à Brisbane après que Healy ait été hospitalisé pour une “maladie grave”.

Pendant ce temps, le 1975 devraient clore les NME Awards 2020 la semaine prochaine avec un set spécial de cinq chansons. Ils se joindront à d’autres artistes lors de la cérémonie à l’O2 Academy Brixton de Londres le 12 février, dont Yungblud, Beabadoobee, Slowthai et Mura Masa.

“Après notre année de congé en 2019, nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par le retour des puissants NME Awards – et nous savons que notre public, nos artistes préférés et leurs cintres associés sont tout aussi excités que nous.” a déclaré l’équipe éditoriale de NME. “De retour à l’O2 Academy Brixton, l’événement de cette année est spécial pour de nombreuses raisons, marquant la fin d’une brillante décennie pour la musique et le début d’une nouvelle qui regorge de possibilités. Depuis la dernière fois que nous avons remis nos tristement célèbres trophées, nous avons vu des superstars nées et des légendes cimentées. “

Notes sur un formulaire conditionnel sort le 24 avril et peut être précommandé ici.