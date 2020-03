Regardez la vidéo du nouveau single de Demi Lovato, I Love Me

Demi Lovato a partagé la vidéo de son premier nouveau single officiel depuis 2018, «I Love Me». Dans le clip dynamique, la chanteuse se bat contre plusieurs versions d’elle-même et se pavane dans une rue en contemplant les nombreuses insécurités qui retiennent les gens. Sa foulée et sa danse confiantes mettent en valeur la résilience que l’on trouve en apprenant à s’aimer soi-même. Vous pouvez regarder la vidéo “I Love Me” ci-dessous.

“Parce que je suis une ceinture noire quand je me bats sur moi / Mais je suis un expert pour donner de l’amour à quelqu’un d’autre / Moi, moi-même et moi, je ne suis pas d’accord”, chante-t-elle . “Oh, pourquoi je me compare à tout le monde / Et j’ai toujours mis le doigt sur l’autodestruction / Je me demande quand” je m’aime “est suffisant?”

Lovato est récemment apparu sur The Ellen DeGeneres Show pour discuter du nouveau single et de son chemin vers la récupération. «Nous sommes bons par nous-mêmes», a-t-elle déclaré, faisant référence à ses routines d’autosoins. “Nous n’avons pas besoin d’un partenaire, nous n’avons pas besoin de substances. Etait bon.”

La nouvelle chanson et vidéo habilitante arrive après que la chanteuse a dévoilé son retour émotionnel à la musique, «N’importe qui», aux Grammy Awards. “Anyone” et “I Love Me” figureront probablement sur le prochain album de Lovato, non encore annoncé, son premier projet complet depuis Tell Me You Love Me en 2017.

Dans une précédente interview avec Zane Lowe d’Apple Music, Lovato a déclaré qu’elle était «prête» pour un retour avec «Anyone».

“Au moment où j’enregistrais [‘Anyone’], J’ai failli écouter et entendre ces paroles comme un appel à l’aide », a-t-elle révélé. “Et vous l’écoutez en quelque sorte et vous pensez en quelque sorte, comment personne n’a-t-il écouté cette chanson et pensé:” Aidons cette fille. “Vous savez ce que je dis? . . . Je chantais cette chanson et je n’ai même pas réalisé que les paroles étaient si lourdes et émotionnelles qu’après coup. “

“I Love Me” continue le nouveau chapitre de l’amour-propre et de l’acceptation de soi de Lovato. La chanteuse nominée aux Grammy a développé ce sujet lorsqu’elle a interviewé le podcast d’Ashley Graham, «Pretty Big Deal».

«J’étais en studio et je travaillais avec l’un de mes producteurs préférés. Nous écrivions et nous faisions cette chanson, c’était comme un hymne sur la positivité du corps », a déclaré Lovato à Graham. «Quand j’entre dans le prochain chapitre de ma carrière, que veux-je que ce soit? Parce que j’ai toujours fait la route sexy. Je ne me suis jamais vraiment senti à l’aise avec moi-même. “

Écoutez le meilleur de Demi Lovato sur Apple Music et Spotify.