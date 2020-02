Regardez la vidéo du nouveau single de Mandy Moore, Fifteen

Mandy Moore revient sur sa carrière musicale à l’adolescence dans ‘Fifteen’, le dernier single de son prochain album Silver Landings, devrait sortir le 6 mars via Verve Forecast.

Moore a également partagé la vidéo officielle de la chanson, filmée en direct avec un groupe complet au United Studio B de Los Angeles, où la majorité des Silver Landings a été enregistrée. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Dans ‘Fifteen’, Moore détaille la fierté qu’elle ressent pour son jeune moi – elle “fait toujours partie de moi”, chante-t-elle – tout en se faisant pleinement entendre en tant qu’artiste mature.

«C’était un voyage en cercle complet pour embrasser qui j’étais adolescente débutant dans cette industrie et me pardonner mon passé pour l’avoir jugée si durement», a écrit Moore à propos de l’écriture de «Quinze». «Pendant des années, je me suis excusé pour la production créative de cette époque, mais dans la création de cette nouvelle collection de musique, j’ai pu tellement traiter et j’en suis venu à avoir une grande affection pour cette jeune fille, cette partie de moi, parce qu’elle est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. “

Silver Landings est le premier album de Moore en 10 ans, après Amanda Leigh en 2009. Auparavant, elle avait partagé les morceaux de l’album “Je perdrais plutôt”, “Quand je ne regardais pas” et “Enregistrer un peu pour vous-même”. Elle a également récemment ajouté deux dates à sa prochaine tournée nord-américaine en 2020 au Massey Theatre de Vancouver, le 4 mai, et au Ace Theatre de Los Angeles, le 16 mai.

Récemment signé chez Verve Forecast (un label dont la liste comprend également des artistes réputés comme T Bone Burnett et J.S. Ondara), Moore a enregistré Silver Landings en direct sur bande avec un groupe complet dans un studio à Los Angeles. Décrit comme «un départ délibéré de la pop plus structurée de son précédent matériel», l’album a été produit par le collaborateur de longue date Mike Viola et met en vedette son mari Taylor Goldsmith (chanteur / guitariste / auteur-compositeur pour un groupe de rock folk basé à Los Angeles) Dawes) ainsi que Jason Boesel, anciennement de Rilo Kiley.

Silver Landings sortira le 6 mars et peut être acheté ici.