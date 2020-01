Regardez la vidéo du nouveau single de Pearl Jam, Dance Of The Clairvoyants

Pearl Jam a sorti la vidéo officielle de son nouveau single «Dance Of The Clairvoyants (Mach II)». Le groupe a partagé l’audio de la chanson la semaine dernière et il est également prévu de figurer sur leur prochain album studio Gigaton, qui sortira le 27 mars sur Monkeywrench Records / Republic Records.

La vidéo a été produite par Evolve Studios et présente des images du groupe interprétant la piste entrecoupées de clips de paysages vallonnés, de phénomènes météorologiques, etc. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Le bassiste Jeff Ament a déclaré: «‘ Dance Of The Clairvoyants ’a été une tempête parfaite d’expérimentation et de véritable collaboration, mélangeant l’instrumentation et la construction d’une grande chanson, et Ed écrivant encore certains de mes mots préférés, autour du motif de batterie de Matt.

“Ai-je mentionné la partie de guitare folle de Mike et que Stone joue de la basse sur celle-ci? Nous avons ouvert de nouvelles portes de manière créative et c’est passionnant. “

Le guitariste Stone Gossard a admis à Zane Lowe lors de son spectacle Apple Music Beats 1 que «Dance Of The Clairvoyants» était à la «limite extérieure» de ce qu’ils avaient précédemment enregistré, mais a poursuivi en disant que Gigaton couvrirait un terrain plus familier.

“Ce sera la variété qui ravira nos fans”, a-t-il déclaré. «Il y a certainement des chansons rock vraiment simples. Il y a des ballades très simples et très simples. C’est tout, je pense. Et c’est vraiment nous.

«Nous l’avons vraiment fait par nous-mêmes. Eddie Vedder a fait un excellent travail. Il y avait une pile de chansons et il a mixé et sélectionné les morceaux qui allaient vraiment être spéciaux. Il a fait un excellent travail pour faire ressortir les personnalités de tout le monde. C’était probablement différent de ce que n’importe lequel d’entre nous aurait fait individuellement, mais cela reflète vraiment, je pense, l’esprit du groupe. »

Pearl Jam a déjà annoncé une tournée européenne pour cet été, y compris une place de choix lors du prestigieux événement Hyde Park British Summer Time à Londres en juilletet a récemment confirmé une série de dates aux États-Unis pour le printemps.

Gigaton est sorti le 27 mars et peut être acheté ici.