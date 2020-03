Regardez la vidéo du nouveau single Money des Buckleys

The Buckleys, un groupe de trois musiciens avec les frères et sœurs Sarah, Lachlan et Molly Buckley, a sorti son nouveau single, ‘Money’, aujourd’hui via Petrol Records / Universal Music Australia / UMe. Vous pouvez consulter la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

«Money» est la première sortie mondiale de The Buckleys et incarne la marque du groupe «Hippie Country» – un genre représentant la personnalité contagieuse et la conscience animée que le groupe maintient. La chanson a été écrite par Sarah Buckley, qui a écrit avec les auteurs-compositeurs multi-platine Phil Barton (Lee Brice / A Woman Like You) et Dave Thomson (Lady Antebellum / 747) pendant son séjour à Nashville.

Depuis sa signature avec CM Murphy’s Petrol Records en 2019, le groupe a sorti deux singles en Australie. Le premier «Daydream» a propulsé le trio sous les projecteurs, marquant un single # 1 à la radio country australienne, suivi du deuxième single, «I’m Comin’ For Ya (Love) », qui a atteint le # 3. Le succès des singles a entraîné la nomination des Buckleys pour le prix du nouveau talent de l’année de Qantas aux prestigieux 2020 Country Music Awards Australian (Toyota Golden Guitar Awards) qui reconnaissent, célèbrent et honorent l’excellence et les réalisations exceptionnelles de la musique country australienne.

Malgré leur jeune âge (20, 18 et 17 ans), les frères et sœurs de Byron Bay ne sont pas étrangers à l’industrie musicale. Auteurs-compositeurs et producteurs de musique de comté établis, notamment Emily Shackelton (Carly Peace / ‘Every Little Thing’), Marty Dodson (Kenny Chesney / ‘Everybody Wants To Go To Heaven’, Jennifer Hanson (Billy Currington / Let Me Down Easy) et Chad Carlson ( qui ont produit leur single Daydream et ‘Ignite the Night’ de Chase Rice) ont co-écrit des chansons avec le groupe.

Les Buckleys ne sont que la deuxième signature chez Petrol Records depuis que CM Murphy a signé des frères et sœurs et un groupe de frères primés, INXS en 2009. «Les Buckleys représentent tout ce qui est important pour moi, tant sur le plan professionnel que personnel, et je suis ravi de les voir rejoindre la famille Petrol / Universal et regarder le monde tomber amoureux de ce groupe unique et spécial», déclare CM Murphy, Petrol Records fondateur et président.

Sarah Buckley dit: «Écrire une chanson intitulée« Money »était un peu sarcastique / ironique parce que, comme le dit la chanson, tout ce que j’avais vraiment, c’était un petit changement dans ma poche et pas beaucoup plus, mais je passais le meilleur moment de ma vie. Pour moi, la chanson s’adresse à tous les adolescents qui n’ont généralement pas beaucoup d’argent à dépenser mais qui ont quand même une balle! Le mot «argent» est interchangeable avec «plaisir». »

De leur écriture à la production en passant par le clip vidéo, la vision de The Buckleys était de créer quelque chose qui capturait leur énergie, leur positivité et le foutre de certains de leurs groupes live préférés, en particulier ceux des années 60 et 70.

‘Money’ est le premier single de leur premier album, Breathe, à venir bientôt. Le groupe s’est produit dans de nombreux festivals, événements et concerts de renommée internationale et prévoit de se produire devant le public américain plus tard cette année.

Écoutez The Buckleys sur Apple Music et Spotify.