Regardez la vidéo du nouveau titre de Sam Fender

Sam Fender a partagé la vidéo de “Hold Out”, une nouvelle piste autonome qui ne figure pas sur son album en tête de liste, Hypersonic Missiles. Le court-métrage de «Hold Out» a été réalisé par Jack Whitefield et vous pouvez le voir ci-dessous.

Fender se rendra également aux Brit Awards le 18 février où il sera nominé pour le prix du «meilleur nouveau venu» où il affrontera Aitch, Mabel, Lewis Capaldi et Dave.

L’auteur-compositeur-interprète de North Shields a été contraint d’annuler une série de dates à la fin de 2019 et au début de cette année, en raison d’une maladie, mais a maintenant révélé qu’il était prêt à revenir sur scène.

Interrogé sur la voix de Steve Ferdinando de Radio X lors des NME Awards hier soir, il a répondu: “Super homme, je viens de recevoir le tout [clear]. “

Il a ajouté: “Il est un peu fatigué de voler et de chanter le week-end, mais je suis entré et je l’ai fait scoper aujourd’hui et [they said] “Vous êtes prêt à rentrer”, donc je suis de retour, je suis de retour! “

La star de Hypersonic Missiles devait jouer des dates reportées à des goûts de l’O2 Academy Birmingham jeudi 30 janvier, mais une déclaration officielle est venue du chanteur Geordie expliquant qu’il avait contracté une «amygdalite».

L’auteur-compositeur-interprète a déclaré dans un communiqué partagé par l’O2 Academy Birmingham à l’époque: «Je suis vidé de recommencer. J’ai eu un choc absolu avec ma santé. Ce mois-ci a été une série d’événements malheureux avec des infections pulmonaires, une laryngite et un deuil familial, et maintenant je souffre d’amygdalite. Je fais rage, tout ce que je veux, c’est sortir et chanter, mais je ne peux pas. “

Dans la foulée de la sortie de «Hold Out», Sam Fender joue les spectacles britanniques et européens suivants en 2020:

17/02: O2 Academy Newcastle

19/02: O2 Academy Newcastle

24/02: La Cigale, Paris

25/02: Ancienne Belgique, Bruxelles

27/02: Palladium, Cologne

28/02: Columbiahalle, Berlin

01/03: Halle 622, Zurich

02/03: Paradiso, Amsterdam

05/03: Docks Club, Hambourg

20/03: O2 Victoria Warehouse Manchester

21/03: O2 Victoria Warehouse Manchester

23/03: Barrowland Ballroom, Glasgow

24/03: Barrowland Ballroom, Glasgow

26/03: Alexandra Palace, Londres

27/03: Alexandra Palace, Londres

31/03: Motorpoint Arena, Cardiff

02/04: First Direct Arena, Leeds

03/04: Utilita Arena, Newcastle

14/05: O2 Academy, Bristol

16/05: O2 Academy Birmingham

17/05: O2 Academy Brixton, Londres

23/05: Victoria Park, Warrington

24/05: Exhibition Park, Newcastle

03/06: De Montfort Hall, Leicester

13/06: Seaclose Park, Yarmouth

16/06: Malahide Castle & Gardens, Co. Dublin

17/06: Château et jardins de Malahide, comté de Dublin

08/07: Espacio Mad Cool, Madrid

10/07: Glasgow Green, Glasgow

19/08: Tivoli Vredenburg, Utrecht.

