Regardez la vidéo en direct de «Strange Fruit» de Billie Holiday sur Kandace Springs

Kandace Springs a partagé sa performance vidéo de “Strange Fruit” de Billie Holiday, figurant sur le prochain album de la chanteuse de jazz soul The Women Who Raised Me – “l’album que je voulais faire toute ma vie”, comme elle le décrit il.

Comme indiqué, le jeu sera publié le 27 mars par Blue Note et est la célébration par Springs de certaines des plus grandes chanteuses, dont Ella Fitzgerald, Roberta Flack, Astrud Gilberto et Lauryn Hill. Ces artistes et les autres artistes qu’elle couvre ont contribué à inspirer la carrière de la chanteuse lorsqu’elle a grandi à Nashville. Elle a précédemment partagé le audio et vidéo de sa version des «Perles» de Sade.

L’artiste dit que The Women Who Raised Me «exprime vraiment mon amour pour tous ces chanteurs et ma gratitude pour ce qu’ils m’ont donné. Chacun m’a appris quelque chose de différent et toutes ces leçons se sont combinées pour faire de moi qui je suis maintenant. »

Springs a commencé sa vaste tournée nationale et internationale mardi (18) avec un spectacle à guichets fermés au Jazz Alley à Seattle, suivi de dates au Yoshi’s à Oakland mercredi et au Kuumbwa Jazz Center à Santa Cruz hier soir. “Nous le tuons ici sur la côte ouest!”, A-t-elle tweeté hier.

Ce soir (21), Springs joue au Bluewhale dans le centre-ville de Los Angeles, avec de nombreux autres spectacles à venir, y compris des résidences en mars au Jazz Standard de New York et Nancy’s Jazz Lounge au Harold and Dorothy Stewart Center à St.Louis.

La tournée arrive en Europe avec un spectacle au Café de Danse à Paris le 28 mars, suivi de concerts à Louvain en Belgique, Amsterdam, Milan, Londres (à Alexandra Palace) et Utrecht. Le chanteur et pianiste fait une tournée en trio féminin avec Caylen Bryant à la basse et Taylor Moore à la batterie. Les détails complets de la visite sont sur son site internet.

Le nouvel album arrivera pendant une période de sortie chargée pour Blue Note qui comprend également des disques de Tom Misch & Yussef Dayes, Gregory Porter, Nduduzo Makhathini, Charles Lloyd et Agnes Obel.

The Women Who Raised Me sort le 6 mars. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

1. Devil May Care

2. Angel Eyes

3. Je vous jette un sort

4. Perles

5. Facteur Ex

6. Je ne peux pas vous faire aimer

7. Douce pluie

8. Solitude

9. La proximité de vous

10. Que faites-vous le reste de votre vie

11. Me tuer doucement

12. Fruit étrange

