Regardez la vidéo “ Go My Heart, Go To Heaven ” de Shabaka et les ancêtres

Shabaka & the Ancestors, pionnier du «jazz spirituel», sortira We Are Sent Here By History, leur deuxième album et le premier pour Impulse !, le 13 mars. C’est le suivi de leur sortie en 2016, Wisdom of Elders, qui les a établis comme des chefs de file de la scène jazz contemporaine.

Le groupe, dirigé par Shabaka Hutchings, fera une tournée en Amérique du Nord et en Europe dans les prochains mois. Le premier single de l’album, “Go My Heart, Go To Heaven” est sorti aujourd’hui (31) et vous pouvez regarder la vidéo ici:

Dit Hutchings: «Nous sommes envoyés ici par l’histoire est une méditation sur le fait de notre extinction à venir en tant qu’espèce. C’est le reflet des ruines, des brûlures. un questionnement sur les étapes à suivre pour préparer notre transition individuellement et socialement si la fin doit être vue comme autre chose qu’une tragique défaite.

“Pour ces vies perdues et ces cultures démantelées par des siècles d’expansionnisme occidental, de pensée capitaliste et d’hégémonie structurelle suprémiste blanche, les jours de la fin ont longtemps été annoncés comme présents avec ce monde vécu comme l’incarnation d’un purgatoire vivant.”

Le groupe a été formé lorsque Shabaka a été connecté à Johannesburg par le trompettiste / chef d’orchestre Mandla Mlangeni avec un groupe de musiciens de jazz sud-africains que Hutchings admirait. Wisdom Of Elders était le résultat de leurs plusieurs sessions d’enregistrement ensemble et la nouvelle version réunit le groupe. Ils l’ont enregistré en 2019, travaillant à nouveau à Johannesburg et au Cap l’année dernière (2019).

La sensation plus urgente, implacable et plus sombre de l’album reflète son commentaire social dans le contexte des traditions anciennes, avec un mélange d’histoire musicale africaine et afro-caribéenne. Il reprend le concept du griot, l’un des conteurs qui perpétuent la tradition de l’histoire orale dans certaines parties de l’Afrique, et la transporte jusqu’à nos jours.

L’artiste de performance sud-africaine Siyabonga Mthembu chante et chante sur l’album, et en a composé les paroles. Shabaka a ensuite sélectionné les titres des chansons à partir des paroles et composé des poèmes autour de chacun d’eux, sur la base des paroles de Siyabonga. Parmi eux, «We Will Work (On Redefining Manhood)» présente Siyabonga chantant un poème en zoulou qui, une fois traduit en anglais, rejette les notions archaïques de virilité par lesquelles les jeunes garçons sont formés pour supprimer leurs émotions. «Cette chanson chante du point de vue du masculin toxique», explique Siyabonga. «Il répète les phrases qu’ils disent à leurs garçons – de ne pas pleurer, de ne pas pleurer et de ne pas blesser.»

We Are Sent Here By History est sorti le 13 mars. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

1. Ceux qui doivent mourir

2. Vous avez été appelé

3. Allez mon cœur, allez au paradis

4. Voici, le trompeur

5. Courez, les ténèbres passeront

6. La venue des étranges

7. Les bêtes ont trop parlé de souffrance

8. Nous travaillerons (sur la redéfinition de la virilité)

9. «Jusqu’à ce que la liberté revienne

10. Enfin, l’homme a pleuré

11. Apprenez-moi à être vulnérable