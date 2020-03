Regardez la vidéo lyrique de la ballade d’El Goodo de Big Star

Big Star a publié sa toute première vidéo lyrique pour sa chanson classique «The Ballad of El Goodo». Le morceau provient du premier album du groupe de 1972, # 1 Record et vous pouvez consulter la vidéo lyrique ci-dessous.

La vidéo de «The Ballad of El Goodo» coïncide avec la sortie récente des deux premiers albums du groupe – # 1 Record a été suivi par Radio City en 1974 – sur vinyle 180 g.

Big Star a été formé en 1971 par Alex Chilton, l’auteur-compositeur-interprète de Memphis qui a eu un hit n ° 1 en 1967 avec “The Letter” avec son groupe The Box Tops. Il n’avait que 16 ans lorsque ce morceau est sorti.

Après la séparation des Box Tops en 1970, Chilton a fait équipe avec son collègue auteur-compositeur-interprète Chris Bell, le batteur Jody Stephens et le bassiste Andy Hummel dans Big Star. Bien que maintenant considérés comme des disques pop guitare influents, les deux premiers disques du groupe se sont initialement mal vendus, et Bell, décédé dans un accident de voiture en 1978, est parti avant que le groupe enregistre Radio City.

En 1974, Chilton et Stephens ont commencé à travailler sur un troisième album qui est resté sur l’étagère pendant quatre ans. Troisième, qui a ensuite été renommé Sister Lovers, est devenu le dernier album complet de Big Star avant un record de retrouvailles en 2005 avec les membres du groupe de power-pop des années 90 The Posies.

Au fil des ans, les records de Big Star ont pris de l’ampleur, et sont maintenant considérés comme des disques classiques de l’époque. Les deux premiers albums ont influencé les groupes de power-pop au fil des décennies, tandis que l’ambiance sombre et sombre de Sister Lovers a inspiré d’innombrables rockeurs indie au fil des ans. Les rockeurs de Minneapolis, The Replacements, ont même nommé une chanson après Chilton sur leur célèbre album Pleased to Meet Me de 1987, qu’ils ont enregistré à Memphis.

Chilton a lancé une carrière solo à la fin des années 70 qui a duré jusqu’à sa mort d’une crise cardiaque en 2010 à l’âge de 59 ans. Hummel est également décédé en 2010 à 59 d’une crise cardiaque.

Écoutez le meilleur de Big Star sur Apple Music et Spotify.