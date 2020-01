Regardez la vidéo lyrique du nouveau morceau de Demi Lovato, n’importe qui

Demi Lovato a partagé la vidéo des paroles de sa nouvelle chanson, «N’importe qui», qui – comme uDiscover Music l’a signalé précédemment – elle a joué hier soir lors d’un retour émotionnel aux Grammy Awards: une occasion marquant sa première apparition live en près de deux ans.

La chanteuse a fait ses débuts «N’importe qui» lors de la cérémonie et c’est une chanson qui voit Lovato faire référence à ses combats contre la dépendance après son hospitalisation en 2018. Vous pouvez consulter la vidéo lyrique de la chanson ci-dessous.

Lovato a d’abord eu du mal avec sa première tentative de chanter la chanson et s’est arrêtée après une ligne avant de finalement livrer l’une des performances les plus puissantes de la soirée.

«J’ai essayé de parler à mon piano, j’ai essayé de parler à ma guitare, de parler à mon imagination. Confié à l’alcool », chante Lovato sur« N’importe qui ».

Visiblement ému lors de la représentation, le retour en direct de Lovato a suscité une vague de soutien, avec des applaudissements immédiats de la part du public à l’intérieur du Staples Center.

Louant la performance, Pink a écrit sur Twitter: «Oh Demi Lovato, tu viens de me démolir. Je suis tellement contente que tu sois là pour chanter ces mots, pour chanter comme ça. Vous venez de donner au monde entier un cadeau qui vient du cœur. Je vous remercie.”

Dans une interview antérieure avec Zane Lowe d’Apple Music, Lovato a déclaré qu’elle était «prête» pour un retour avec ce single personnel.

“Au moment où j’enregistrais [‘Anyone’], J’ai failli écouter et entendre ces paroles comme un appel à l’aide », a-t-elle révélé. “Et vous l’écoutez en quelque sorte et vous pensez en quelque sorte, comment personne n’a-t-il écouté cette chanson et pensé:” Aidons cette fille. “Vous savez ce que je dis? . . . Je chantais cette chanson et je n’ai même pas réalisé que les paroles étaient si lourdes et émotionnelles qu’après coup. “

Ailleurs lors de la cérémonie, Billie Eilish est entré dans l’histoire en remportant les prix pour les quatre grandes catégories – sélection de l’album de l’année, du meilleur nouvel artiste, de la chanson de l’année et du disque de l’année pour «Bad Guy».

La soirée a également vu des performances d’Eilish, Ariana Grande, Lizzo et Aerosmith, qui ont joué sans leur batteur Joey Kramer. Lil Nas X a également joué avec certains des artistes qui ont collaboré avec lui sur les différents remixes de son single à succès ‘Old Town Road’, dont Diplo, Billy Ray Cyrus et BTS.

