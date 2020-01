Regardez la vidéo lyrique pour le 929 de Halsey, du nouvel album Manic

Après avoir relâché son nouvel album très attendu, Manic, le 17 janvier, Halsey a partagé la vidéo lyrique de l’une des chansons les plus personnelles du nouveau disque, ‘929’. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Halsey a célébré le dévoilement de Manic avec une soirée spéciale de sortie d’album à Los Angeles qui l’a fait dire à la foule à quel point le disque est personnel.

“Quand j’ai créé Manic, j’ai plongé dans les parties de moi qui n’étaient pas encore guéries et j’ai dit:” Non, je ne vais pas attendre “jusqu’à plus tard. Je vais écrire à leur sujet dès maintenant ”, a déclaré Halsey depuis la scène au siège de Capitol Records vendredi 17 janvier. «Ce fut la chose la plus gratifiante que j’aie jamais faite parce que vous les avez si inconditionnellement acceptés, alors merci de m’accepter.»

L’événement a comporté une performance qui comprenait des chansons de Manic, y compris le morceau de clôture hors concours, ‘929.’ Elle a présenté la chanson en avouant: «C’est probablement la chanson la plus non censurée que j’ai jamais écrite de ma vie, donc je suis heureuse de jouer pour vous les gars ce soir. “

“Merci d’avoir célébré avec moi aujourd’hui”, a-t-elle écrit sur Twitter après le spectacle. “Je suis tellement heureux de vous avoir.”

Le troisième album studio de Halsey, Manic est maintenant disponible chez Capitol Records. Il comprend également les chansons «Graveyard», «Clementine», «Final // Beautiful Stranger», «Suga’s Interlude», «You Should Be Sad» et son single numéro un Billboard Hot 100 2018 «Without Me». Le dossier comprend également des apparitions invitées de Dominic Fike, Alanis Morissette et Suga de BTS et des échantillons de Kate Winslet, John Mayer, Amanda Seyfried et Megan Fox.

Manic a déjà été prodigué d’éloges critiques. Rolling Stone a donné à l’album une critique quatre étoiles et a nommé Manic un “excellent nouvel album”, louant sa polyvalence des genres et “le portrait autobiographique brut de Halsey de [herself] comme un jeune bordel, désirant sa part d’amour et de tendresse dans un monde hostile ». Dans une revue quatre étoiles, The Guardian a salué l’évolution lyrique de Halsey, citant que “sa confiance lyrique est assortie à la production de caractère, qui chevauche le R&B, le country, le pop-rock trash, le Kacey Musgraves-ish cosmic Americana et plus encore”.

Manic est maintenant disponible et peut être acheté ici.