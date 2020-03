Regardez la vidéo officielle de la vision 20/20 d’Anti-Flag

Les icônes punk politiques Anti-Flag se sont associées à INDECLINE pour produire et filmer une vidéo pour la chanson titre de leur dernière version de Spinefarm Records, 20/20 Vision. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

INDECLINE est un collectif d’art activiste fondé en 2001. Il est composé de graffeurs, de cinéastes, de photographes et de rebelles et activistes à plein temps. Le groupe se concentre sur les injustices sociales, écologiques et économiques perpétrées par des gouvernements, des sociétés et des organismes d’application de la loi américains et internationaux.

Ils commentent la vidéo et leur partenariat avec Anti-Flag: «Pour INDECLINE, Anti-Flag a toujours fourni plus que de la musique. En grandissant, le groupe nous a donné un aperçu précieux des mécanismes de la politique, de la guerre et de la propagande. Leurs chansons nous ont inspirés, fourni une bande sonore pour d’innombrables missions illégales au nom de l’activisme et articulé des choses dans une langue que nous parlions.

«Ce fut un honneur incroyable de collaborer avec Anti-Flag sur la vidéo ‘20 / 20 Vision’. Leur concept pour la piste était un ajustement parfait et se prêtait à une production rigide et cinématographique. Nous avons également eu le privilège de collaborer avec le danseur et chorégraphe David Mayorga, dont la performance a propulsé cette vidéo à un tout autre niveau.

«Sur le plan conceptuel, la vidéo« Vision 20/20 »contient un message profond que nous, à INDECLINE, travaillons activement à diffuser à travers les perturbations artistiques depuis près de deux décennies. L’expérience de visionnement est également très engageante car elle oblige le spectateur en temps réel à prendre la décision entre apprécier l’élément de performance léger ou la réalité sombre et déprimante juste derrière. Il s’agit d’INDECLINE par excellence en termes de contenu visuel et nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur partenaire collaboratif. “

“Cette idée est quelque chose qui nous tourbillonnait depuis longtemps dans l’esprit”, explique Anti-Flag. «Faire découvrir au spectateur une leçon d’histoire de la culture pop, des pas de danse et des horreurs des atrocités et des violations des droits humains. La politique de la distraction, l’évasion de l’art, les miettes du capitalisme qui rendent les gens apathiques au lieu d’empathiques, tout cela joue dans notre capacité à fermer les yeux sur la souffrance des autres. Lorsque nous avons trouvé la commune activiste / artiste d’Indecline, nous savions que nous avions trouvé les gens ayant la capacité visuelle d’exécuter cette idée et de raconter l’histoire.

Anti-drapeau commencer leur tournée nord-américaine le 11 mars à Ottawa, ON et encore une fois en partenariat avec trois organisations qui partagent les valeurs et la philosophie du groupe. Ils font équipe avec Punk Rock sauve des vies, Amnesty International USA et HeadCount lors de la tournée. Après ces dates, le groupe reviendra en Europe, en tournée en juin et juillet.

20/20 Vision est maintenant disponible et peut être acheté ici.