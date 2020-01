Regardez la vidéo officielle de «Lost in Yesterday» de Tame Impala

Avant de sortir son nouvel album The Slow Rush le mois prochain, Kevin Parker de Tame Impala a sorti un nouveau clip pour son récent single, «Lost In Yesterday».

Le nouveau visuel a été réalisé par Terri Timely, le duo de réalisateurs d’Ian Kibbey et Corey Creasey qui ont réalisé des vidéos pour St Vincent, Joanna Newsom et plus encore.

“Lost In Yesterday” voit une poursuite de l’exploration de Parker du temps et de la mémoire, et comment nous pouvons devenir nostalgiques même au cours d’expériences douloureuses avec le passage du temps.

Dans le visuel, Parker s’habille dans divers costumes des années 70, alors qu’il joue l’alliance dans ce rêve de fièvre de polyester.

Parker a partagé la nouvelle piste plus tôt ce mois-ci, et il constate que le studio wiz continue sa trajectoire stable vers une pop plus mainstream. “Lost in Yesterday” suit les singles précédemment partagés, “Posthumous Forgiveness”, “It Might Be Time” et “Borderline” de son prochain album.

The Slow Rush, dont la sortie est prévue le 14 février, est le premier album de Parker en cinq ans et revient sous les projecteurs après avoir écrit des chansons pour d’autres, dont “Perfect Illusion” de Lady Gaga et “Find U Again” pour Mark Ronson et Camila Cabello.

Après avoir annoncé une tournée nord-américaine complète avec le soutien de Perfume Genius et des plans pour frapper le circuit du festival (y compris le Governors Ball et Bonnaroo) Parker sort de derrière les planches et prêt à affronter les arènes.

“C’est le yin au yang du rock psychédélique – écrire une chanson pop entraînante et sucrée qui fait environ trois minutes”, a déclaré Parkers à Billboard dans une récente interview. “Je veux être un Max Martin.”

La tournée débutera le 9 mars au Pechanga Arena de San Diego et se terminera le 7 août au Gorge Amphitheatre de George, WA. Clario et MGMT prendront en charge les dates de mars annoncées en Californie et au Mexique, tandis que Perfume Genius soutiendra la tournée nord-américaine complète à partir de mai.

Le Slow Rush a été enregistré entre Los Angeles et le studio de Parker dans sa ville natale de Fremantle, en Australie. Les douze titres ont été enregistrés, produits et mixés par Parker.

The Slow Rush est la plongée profonde de Parker dans les océans du temps, évoquant le sentiment d’une vie dans un éclair, de jalons majeurs sifflant pendant que vous regardez votre téléphone, c’est un hymne à la création et à la destruction et au cycle sans fin de la vie.

Parker a déclaré au New York Times plus tôt cette année: «Beaucoup de chansons portent cette idée du temps qui passe, de voir votre vie défiler devant vos yeux, de pouvoir voir clairement votre vie à partir de ce moment. Je suis balayé par cette notion du temps qui passe. Il y a quelque chose de vraiment enivrant. »La pochette de l’album a été créée en collaboration avec le photographe Neil Krug et présente un symbole de l’humanité presque entièrement englouti par l’environnement environnant, comme en un clin d’œil.

The Slow Rush est sorti le 14 février et peut être précommandé ici.