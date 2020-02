Regardez la vidéo pendant 5 secondes du nouveau single de Summer No Shame

5 Seconds of Summer (5SOS) ont partagé la vidéo officielle de leur nouveau single «No Shame», que vous pouvez consulter ci-dessous.

Réalisée par Hannah Lux Davis, la vidéo «No Shame» trouve le quatuor de pop-rockers australiens se livrant à divers actes de subterfuge et d’insouciance au nom d’une attention éhontée, quel qu’en soit le prix. Alors que le chanteur Luke Hemmings simule ses funérailles, le bassiste Calum Hood transforme le rêve américain de la banlieue des années 1950 – pensez à deux enfants et une palissade blanche – sur la tête grâce à des vibrations très effrayantes et une femme avec un côté sauvage.

«Je ne m’allume que lorsque les caméras clignotent / Jamais assez et pas de satisfaction / Je n’ai pas honte / J’aime la façon dont tu cries mon nom / Diggin» ma tombe pour obtenir une réaction / Changer mon visage et l’appeler la mode / Je n’ai pas honte / J’aime la façon dont tu cries mon nom », gémit Hemmings de l’intérieur d’une pièce couverte du plafond au sol en imprimé léopard avec des yeux de chat clignotants.

“No Shame” sert de troisième single – après “Easier” et “Teeth” – du quatrième album studio du groupe, Calm, dont la sortie est prévue pour le 27 mars via Interscope Records. Le nouvel album fera suite au succès de Youngblood en 2018, qui a donné naissance au premier top 10 du groupe sur le Billboard Hot 100 grâce à sa chanson titre.

Après avoir révélé les détails du nouvel album, le chanteur de 5SOS, Luke Hemmings, a partagé son enthousiasme pour le nouvel album:

«Pour un groupe, arriver à quatre albums n’est pas une mince affaire en soi, mais réinventer et pousser constamment notre écriture et sortir avec une musique dont nous n’avons jamais été aussi fiers me rend si heureux d’être dans 5 Secondes d’été. Le calme parle d’un voyage à travers la vie d’un jeune homme, pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes tous humains et faisons tous des erreurs, parfois nous blessons ceux que nous aimons et inévitablement, nous-mêmes dans le processus. Calm laisse le groupe dans un état d’esprit beaucoup plus heureux, unifié et calme pour continuer à faire des albums pour les années à venir. »

Calme sort le 27 mars et peut être précommandé ici.