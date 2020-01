Regardez la vidéo pour les frères Jonas ce qu’un homme doit faire

Les Jonas Brothers ont sorti leur premier nouveau single de 2020. Intitulé «What A Man Gotta Do», qui est sorti maintenant sur Republic Records

‘What A Man Gotta Do’ propose une guitare acoustique optimiste et un groove percussif. Ce rebond de haute énergie culmine avec le crochet où ils demandent timidement: “Qu’est-ce qu’un homme doit faire pour être totalement enfermé par vous?”

Poursuivant une tradition de visuels au niveau de l’événement, le groupe révèle également un clip musical à succès mettant en vedette leurs proches: Priyanka Chopra Jones, Sophie Turner et Danielle Jonas. Réalisé par Joseph Kahn, le groupe et les dames ont apporté leur propre touche intelligente, satirique, animée et sexy sur des films classiques tels que Risky Business, Grease et Say Anything. Vous pouvez voir la nouvelle vidéo ci-dessous.

Jonas Brothers sortira tous les arrêts dimanche prochain, le 26 janvier, lors de la première représentation de «What A Man Gotta Do» lors de la 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards à Los Angeles. De plus, ils se disputent la statue du «meilleur duo pop / performance de groupe» lors de la cérémonie.

“Ce qu’un homme doit faire” arrive sur les talons de l’album de retour du blockbuster du groupe, Le bonheur commence. Non seulement il s’est incliné au n ° 1 du Billboard Top 200, est devenu platine et a préparé le terrain pour le Happiness Begins Tour à guichets fermés dans toutes les arènes du monde, mais il a également donné le succès du Hot 100 # 1 smash ‘Sucker’, qui s’est avéré définitif pour 2019. Plus important encore, il a ouvert la voie à l’ère la plus grande, la plus audacieuse et la plus brillante de Jonas Brothers à ce jour.

Après une interruption de six ans, Jonas Brothers a pris d’assaut 2019 avec la sortie surprise de “ Sucker ”. Le single double platine a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard’s Hot 100, devenant le premier n ° 1 du groupe et le premier n °. 1 début d’un groupe ce siècle. Selon Nielsen Music / MRC Data, la chanson est apparue comme un phénomène culturel, se classant n ° 1 sur la liste des 50 meilleurs morceaux de 2019 du critique de Billboard et se distinguant comme la meilleure chanson de la radio américaine en 2019.

Le groupe a clôturé une année record avec la sortie de “Only Human”, un autre hit du Top 5 à la fois dans le Top 40 et les classements radio Hot AC. De plus, ils ont remporté de nombreux prix, dont un MTV Video Music Award 2019 pour la «Meilleure vidéo pop» et deux Teen Choice Awards 2019 pour «Artist Of The Decade» et «Choice Summer Group».

