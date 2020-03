Regardez la vidéo pour The Killers New Single Caution

The Killers a publié une vidéo pour le tout nouveau single «Caution», extrait de leur prochain album Imploser le Mirage. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La vidéo ‘Caution’ est le premier aperçu d’un court métrage réalisé par le groupe en collaboration avec le réalisateur Sing Lee, qui arrivera bientôt sur Apple Music.

NME a déclaré à propos du nouveau morceau: «On ‘Caution», la jambe disco de The Man et les sensibilités inventives de Wonderful Wonderful de 2017 sont mises de côté pour une charge propulsive pour l’horizon du rock synthé, avec Brandon Flowers une fois de plus pour faire des héros de les battus. “

“” Permettez-moi de vous présenter la reine des poids plumes “, chante Flowers sur le nouveau morceau anthémique. “Elle a des yeux hollywoodiens mais elle ne peut pas tourner ce qu’elle voit / Sa maman était danseuse et c’est tout ce qu’elle savait / Parce que quand tu vis dans le désert, c’est ce que font les jolies filles.”

Imploding The Mirage est le sixième album studio de The Killers et fait suite à Wonderful Wonderful de 2017. Produit par le groupe avec Shawn Everett et Jonathan Rado de Foxygen, c’est le premier album de Killers à être écrit et enregistré depuis que le groupe a quitté sa ville natale de Las Vegas. Le disque comprend des spots invités de Lindsey Buckingham, ainsi que de kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel de War On Drugs, Blake Mills et Lucius.

Plus tôt cette semaine, The Killers reporté la vente de billets pour leurs prochains spectacles de fin d’été / automne en raison de l’épidémie de coronavirus.Partageant une déclaration sur les réseaux sociaux, le groupe a déclaré que la raison pour laquelle les billets ne sont pas encore en vente est parce que “les nouvelles changent toutes les heures autour du coronavirus”, et qu’ils veulent que leurs fans “restent concentrés sur la prévention et restent en sécurité et prudent en ce moment. “

Depuis la sortie de leur premier album en 2004, Hot Fuss, The Killers a vendu 28 millions d’albums, de grands stades et de festivals à travers le monde et remporté des dizaines de distinctions dans le monde.

Imploding The Mirage est sorti le 29 mai et peut être précommandé ici.