Regardez la vidéo Pro Shot de Chris et Rich Robinson interprétant les classiques Black Crowes lors de la tournée “ Brothers Of A Feather ”

Vidéo filmée par des professionnels Chris Robinson et Rich Robinson effectuer trois LES CROWES NOIRES classiques à l’arrêt de San Francisco de leur “Frères d’une plume” la tournée acoustique du 6 mars peut être vue ci-dessous.

Le clip, réalisé par Matthew Max Mendenhall et Jon Cornick, comprend le Robinson performances des frères de “Hôtel Maladie” de LES CROWES NOIRES‘deuxième album studio, “L’harmonie du sud et le compagnon musical”; “La porte du jardin” de “Avant le gel … jusqu’au gel”; et “Wiser Time” de “Amorica”.

le “Frères d’une plume” tour vu Chris et Riches effectuer tout acoustique LES CROWES NOIRES airs dans des lieux intimes et devait servir d’échauffement pour cet été LES CROWES NOIRES tournée pour célébrer le premier album du groupe en 1990 “Secouez votre argent Maker”.

La nouvelle gamme de LES CROWES NOIRES a joué deux concerts en novembre – à West Hollywood, en Californie et à New York.

Joindre Chris et Riches dans LES CROWES NOIRESincarnation actuelle de Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

L’officiel LES CROWES NOIRES La tournée devrait débuter correctement le 17 juin à l’Amphithéâtre Austin360 d’Austin à Austin le 19 septembre au Forum de Los Angeles.Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde, le trek sera presque certainement reporté.



