Regardez la vidéo Pro Shot de l’ensemble des performances d’Arch Enemy au Resurrection Fest de l’année dernière

Séquences vidéo filmées par des professionnels ENNEMI JURÉperformance complète du 5 juillet 2019 au Fête de la résurrection à Viveiro, Lugo, Espagne peut être vu ci-dessous.

Chansons en vedette:

01. 01:10 Le monde vous appartient



02. 06:28 Guerre éternelle



03. 11:11 La course



04. 14:44 Mon apocalypse



05. 20:39 Tu connaîtras mon nom



06. 25:15 Sous les drapeaux noirs, nous marchons



07. 30:06 Les yeux morts ne voient aucun avenir



08. 35:02 L’aigle vole seul



09. 40:01 Premier jour en enfer



10. 44:37 Saturnien (Intro)



11. 45:22 Comme les pages brûlent



12. 50:14 Ni dieux ni maitres



13. 55:07 Némésis

En janvier 2019, ENNEMI JURÉ a publié une compilation, “Couvert de sang”, de toutes les reprises que le groupe a enregistrées tout au long de sa carrière.

À l’automne 2018, ENNEMI JURÉ guitariste Michael Amott a révélé qu’il avait commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de la “Volonté de puissance” album. Sorti en 2017, ce disque a marqué le deuxième ENNEMI JURÉ album depuis le départ du chanteur de longue date Angela Gossow et ajout de Alissa White-Gluz. Ce fut aussi le premier ENNEMI JURÉ disque pour présenter l’ancien PLUS JAMAIS guitariste Jeff Loomis, qui a rejoint le groupe fin 2014.

“Volonté de puissance” a été libéré via Century Media Records. Coproduit par Amott et batteur Daniel Erlandsson, le disque a été mixé et masterisé par un collaborateur et ami de longue date Jens Bogren (OPETH, AUX PORTES, DIMMU BORGIR). La pochette du LP a été conçue par Alex Reisfar.

Amott Raconté Guitar World sur “Volonté de puissance”: “Je n’ai jamais pensé ENNEMI JURÉ être un groupe de death metal, et je n’ai pas commencé ENNEMI JURÉ avec l’intention d’être du death metal. J’ai déjà fait ce genre de choses[entantquemembrede[asamemberofCARNAGE et CARCASSE], donc je voulais me concentrer davantage sur la mélodie, tout en gardant la musique lourde. Et je pense que ce disque fait ça. ”



