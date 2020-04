Regardez la vidéo visuelle de Nature pour les changements de Justin Bieber

Justin Bieber a partagé la vidéo rustique «Nature Visual» de la chanson-titre de son album Changes.

Le chanteur a abandonné les grands espaces «Nature Visual» pour la chanson aujourd’hui. Dans la vidéo, Bieber se promène sur un lac gelé dans un manteau brun géant recouvert du mot «Think» et se réchauffe les mains et gratte une guitare acoustique autour d’un feu. Le clip n’était auparavant disponible que sur Apple Music, mais vous pouvez maintenant le consulter ci-dessous.

En accord avec les paroles, “Bien que je passe par des changements / ne signifie pas que j’ai changé”, Bieber échange son équipement d’hiver pour un short et un t-shirt pour une promenade dans les hautes herbes. Le court clip réalisé par Michael D. Ratner se termine par le titre de la chanson projetée en rouge sur un champ de glace.

La série «Nature Visual» du chanteur comprend des clips rustiques pour «E.T.A.», «Habitual» et un précédent pour «Changes».

Bieber a révélé plus tôt cette semaine qu’il avait été contraint de reporter sa tournée «Changements» prévue en raison de la crise sanitaire mondiale. Le vaste parcours de 45 dates de l’Amérique du Nord, qui devait démarrer le 14 mai à Seattle, a marqué la première tournée de l’artiste «Intentions» en près de trois ans. Bien que de nouvelles dates n’aient pas encore été annoncées, une déclaration sur le site Web de Bieber a confirmé que tous les billets pour les spectacles reportés seront honorés et qu’un nouveau calendrier serait à venir.

La déclaration officielle publiée sur le site Web de Bieber proposait que «à la lumière de la crise de santé publique actuelle et avec la plus grande préoccupation pour toutes les personnes touchées, Justin Bieber reportera toutes les dates prévues pour 2020 pour The Changes Tour. Alors que Justin – avec son groupe, ses danseurs et son équipe – a travaillé dur pour préparer un spectacle incroyable, il a toujours mis la santé et le bien-être de ses fans au premier plan. Justin attend avec impatience l’occasion de reprendre la route et de se produire dans un espace sûr pour tout le monde. Il demande aux fans de conserver leurs billets, car ils seront honorés dès que les dates seront reportées. Des informations sur les dates reportées seront bientôt publiées. »

Pendant ce temps, la star a lancé une série d’EP bi-hebdomadaires mettant en vedette des chansons du nouvel album avec quelques extras. Il a abandonné sa deuxième compilation de verrouillage tôt jeudi matin 26 mars, le bien intitulé “Work From Home”.

Comme promis, Bieber s’en tient à son programme bihebdomadaire (mardi et jeudi), faisant suite au R & Bieber de mardi avec une compilation de cinq titres qui comprend quatre morceaux de son album Changes, ainsi que la version acoustique débranchée récemment publiée du single “ Intentions ”. .

