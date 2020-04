Regardez la vidéo «Young Once» de Sam Hunt de l’album n ° 1 «Southside»

Dans la semaine où son deuxième album Southside fait ses débuts au n ° 1 sur le tableau des albums country de Billboard, Sam Hunt a publié une nouvelle vidéo pour sa piste “Young Once”.

Le clip cinématographique, réalisé par Tim Mattia, dépeint un jeune couple alors qu’ils s’échappent des limites de leur vie pour rechercher la liberté et l’excitation. La chanson a été écrite par Hunt avec Zach Crowell, Matt Jenkins et Josh Osborne, et a été singularisée par Billboard, qui a écrit qu’elle “met en évidence les voix soul de Hunt.”

L’album, sorti le 3 avril, a fait un début gagnant dans l’enquête sur le pays avec 46 000 unités équivalentes à un album, ce qui en fait un début n ° 5 sur le Billboard 200 tous genres. C’était l’entrée d’album country la plus vendue de 2020 à Date. Son prédécesseur Montevallo est entré au n ° 1 en novembre 2014 et a passé neuf semaines au sommet. Cet ensemble a maintenant 3,9 millions d’unités équivalentes à un album, selon Billboard, dont 1,4 million sont des unités d’album.

Le nouvel album comprend le hit n ° 1 de Hunt, «Kinfolks», ainsi que son courant, Webb Pierce échantillonnant le single ‘Hard To Forget’, que Hunt a interprété lundi sur CBS ’The Late Show avec Stephen Colbert (13). Il monte de 18 à 15 sur le graphique Country Airplay et de 17 à 9 sur Hot Country Songs. Cela donne à l’artiste les dix meilleurs hits simultanés, alors que «Kinfolks» remonte de 10 à 7.

Comme preuve supplémentaire de la domination de Hunt sur les charts, l’album ‘2016’ entre Hot Country Songs au n ° 25, ‘Young Once’ au n ° 34, ‘Breaking Up Was Easy In The’ 90s ‘au n ° 35 et’ That Ain ‘ t Beautiful ‘au n ° 50.’ Sinning With You ‘, qui avait auparavant culminé au n ° 27, revient au n ° 41.

Comme si tout cela n’était pas assez impressionnant, le succès de “ Body Like A Back Road ” de Hunt en 2017, qui se trouve également sur Southside, réintègre Country Streaming Songs au n ° 22. Il a ensuite passé un record de 34 semaines au sommet de Hot Country. Chansons.

