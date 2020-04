Regardez Lady Gaga jouer «Smile» sur One World: Together at Home

Lady Gaga n’était que l’un des nombreux artistes à se produire lors de la diffusion de Global Citizen’s One World: Together at Home au profit des travailleurs de première ligne et de l’Organisation mondiale de la santé. Pendant son set, Lady Gaga a interprété la chanson de Charlie Chaplin “Smile”, qui a été popularisée par Nat King Cole. Regardez-le se produire ci-dessous.

En plus de Gaga, Paul McCartney, Kacey Musgraves, Stevie Wonder, Billie Eilish, Taylor Swift et d’innombrables autres artistes prêtent leurs talents pour la diffusion en direct.

Le mois dernier, Global Citizen a lancé une campagne pour soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’OMS. Trouvez plus d’informations sur l’initiative One World: Together at Home ici.

Lady Gaga a récemment reporté la sortie de son prochain album Chromatica à la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours. Elle n’a pas révélé la nouvelle date de sortie de son disque, qui devait initialement arriver le 10 avril. “C’est une période si mouvementée et effrayante pour nous tous”, a expliqué Gaga. Elle a ajouté: «Bien que je pense que l’art est l’une des choses les plus fortes que nous ayons pour nous offrir de la joie et de la guérison les uns les autres pendant des moments comme celui-ci, il ne me semble pas juste de sortir cet album avec tout ce qui se passe pendant cette pandémie.”

Lady Gaga is here to put a "Smile" on your face. Watch the pop star kick off Global Citizen's One World #TogetherAtHome concert https://t.co/3jJVstyKPH pic.twitter.com/23YQBd3KjV — Variety (@Variety) April 19, 2020

