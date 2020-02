Regardez Lamb Of God jouer un concert intime à la House of Vans de Chicago

AGNEAU DE DIEU a joué un spectacle spécial hier soir (vendredi 14 février) au House Of Vans de Chicago. L’événement gratuit comprenait une exposition de photos avec des photos du chanteur Randy Blythe qui sera inclus dans l’illustration pour AGNEAU DE DIEUprochain album éponyme.

AGNEAU DE DIEULa performance de The House Of Vans a été diffusée en direct via Youtube et peut être vu ci-dessous.

Chansons en vedette:

29:20 -Intro



30:24 – Mises au repos



34:28 – Dorénavant tu as quelque chose pour lequel tu pourrais mourir



38:34 – Se ruiner



44:30 – Marche avec moi en enfer



49:38 – Mis en échec



53:40 – Sablier



59:28 – 512



1:04:15 – Marche fantôme



1:11:20 – Échec et mat



1:16:25 – Descendant



1:20:45 – Prestataire



1:26:12 – Omerta



1:32:00 – Redneck

“Agneau de Dieu” sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” marquera AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM). Les invités spéciaux sur le disque incluent Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

Blythe dit au Kerrang du Royaume-Uni! magazine qui “Échec et mat”, le premier single de l’album à venir du groupe, est “le plus sur le nez politiquement, mais tout cet album est politique. Il n’y a pas une seule chanson [on the album] sur un individu “, at-il expliqué.

“Quand nous avions[[George W. Bush]pendant le [2004 album] ‘Cendres du réveil’ époque, il était beaucoup plus facile d’écrire des détails sur parce que nous avons eu la guerre en Irak, les armes mythiques de destruction massive, mais en ce moment, le monde politique ressemble partout Peewee Herman‘s playhouse.

“Ce sont les deux faces d’une même médaille”, a-t-il poursuivi. “La civilité et le discours sont à leur plus bas niveau, et c’est parce que les gens considèrent les partis politiques maintenant pas pour leurs politiques, mais ils soutiennent ces différents partis comme des équipes sportives. Les paroles reflètent cela. Le système est une putain de fraude.”

AGNEAU DE DIEU et MEGADETH s’associera cette année à une tournée à travers l’Amérique du Nord, présentée par SiriusXM. Le soutien sur le trek viendra de TRIVIUM et EN FEU.

La tournée de 55 dates sera divisée en deux étapes, dont la première débutera le 12 juin au Jiffy Lube Live à Bristow, en Virginie, et se terminera le 1er août au Pavillon Concord à Concord, en Californie. La deuxième course sera lancée le 2 octobre à l’amphithéâtre financier iTHINK de West Palm Beach, en Floride, et se poursuivra jusqu’au 13 novembre au Reno Events Center de Reno, au Nevada.



