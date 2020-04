Regardez le batteur d’Ex Guns N ‘Roses Matt Sorum jouer’ Patience ‘à la guitare acoustique et aux voix

Ancien GUNS N ‘ROSES le batteur a mis en ligne une vidéo de lui interprétant la chanson classique du groupe “La patience”. Le clip de six minutes s’ouvre avec Sorum dire à son Instagram followers: “Me voici de nouveau avec ma guitare. Je suis dans la cour ici dans le désert. Vous voyez mes palmiers. Il fait un peu froid, alors j’ai mis ce chapeau laineux en hommage à Izzy Stradlin, l’un des auteurs de cette prochaine chanson. J’ai eu la chance de jouer avec mes anciens camarades de groupe sur cette chanson. Évidemment, j’étais à la batterie. Je vais le jouer pour toi ce soir à la guitare et le chanter. J’espère que vous apprécierez ma version. Celui-ci s’appelle ‘La patience’. “

Comme indiqué précédemment, Chicago Review Press a repoussé la date de sortie du livre de Matt, “Double Talkin ‘Jive: Histoires True Rock’ N ‘Roll du batteur de Guns N’ Roses, The Cult et Velvet Revolver”, au 7 juillet du 7 avril annoncé précédemment.

De retour en mars 2018, Sorum dit au “2 heures avec Matt Pinfield” podcast sur sa prochaine autobiographie: “Ça va être le plus juteux du plus juteux des GN’R des livres, bien sûr, ainsi que toutes les autres conneries que j’ai faites. Je suis vraiment honnête sur tout ce qui s’est passé. Je ne suis pas un individu blasé; Je ne suis pas amer. Il y a beaucoup de mauvaises conneries, mais je veux juste raconter l’histoire directement et je ne veux pas, comme, me retenir. Je vais modifier certaines choses – ma femme doit le regarder. [Laughs] J’ai eu une vie tellement incroyable, et je dis: «Wow, mec. Si je ne l’écris pas maintenant, je ne veux pas oublier. Il y a beaucoup de bonnes conneries dans le livre qui ne concernent pas GN’R. “

Sorum, qui a remplacé Steven Adler dans GUNS N ‘ROSES, a enregistré les albums à succès “Utilisez votre illusion I” et “Utilisez votre Illusion II” (les deux 1991) et “L’incident des spaghettis” (1994). Il a également soutenu le groupe sur la “Utilisez votre illusion” tournée et peut être entendu sur GUNS N ‘ROSES” “Live Era: ’87 -’93” (1999) et “Les plus grands tubes” (2004).

Sorum a dit dans le passé qu’un PISTOLETS tournée de retrouvailles aurait dû inclure à la fois lui et Adler, chacun jouant les chansons qu’il a enregistrées avec le groupe. Sorum a été intronisé en tant que membre du groupe dans la Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012.



Voir ce post sur Instagram

Couverture de Guns N Roses

Un post partagé par Matt Sorum (@mattsorum) le 28 mars 2020 à 21h05 PDT

Mots clés:

guns n ‘roses

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).