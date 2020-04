Regardez le chapitre trois du court-métrage de Billy Talent, le pardon

Les piliers du rock canadien Billy Talent ont sorti «Forgiveness Chapter III», le dernier épisode de leur court métrage révolutionnaire en plusieurs parties, Forgiveness. Vous pouvez consulter le nouveau clip ci-dessous.

Tourné par le réalisateur canadien primé Michael Maxxis, le film met en vedette les combattants de l’UFC Rose Namajunas et Donald ‘Cowboy’ Cerrone. Il s’agit du troisième épisode de la série et met en vedette la musique du single à succès «Reckless Paradise» du groupe.

De plus, le chanteur principal Ben Kowalewicz et le batteur Jordan Hastings seront en ligne pour discuter avec les fans lors de la première sur YouTube de “Forgiveness Chapter III”.

Visitez l’officiel du groupe Chaîne Youtube pour voir les vidéos des chapitres «Pardon I» et «Pardon II».

En plus de ce nouveau chapitre de cette série de pardon, Billy Talent a sorti une nouvelle chanson poignante intitulée “I Beg to Differ (This Will Get Better)”. La vidéo lyrique comprend des numéros de téléphone pour les hotlines de crise du monde entier. Exclamer! a noté que «le message de tune d’espérer en un avenir meilleur s’inscrit parfaitement dans le climat actuel de peur des coronavirus, la chanson fait avancer les thèmes lyriques de longue date de Billy Talent de persévérer face à l’adversité».

Billy Talent sont l’un des groupes les plus connus au Canada. Ils ont vendu près d’un million d’albums au Canada seulement et près de trois millions d’albums à l’échelle internationale, dont 1,3 million d’albums rien qu’en Allemagne. Ils ont remporté sept prix Juno et ont été nominés 23 fois, dont trois hochements de tête pour Afraid of Heights (Groupe de l’année, Album rock de l’année et Ian D’Sa pour le producteur de l’année).

Ils ont également reçu deux fois les prix ECHO. En 2018, Billy Talent a reçu le prix spécial Legends of Live, décerné par la Semaine de la musique canadienne. Plus récemment, le groupe a lancé le Billy Talent Charity Trust pour redonner aux organisations auxquelles il croit. Billy Talent déploiera d’autres épisodes de sa série narrative tout au long de 2020.

