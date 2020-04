Regardez le concert de Pâques d’Andrea Bocelli en direct du Duomo de Milan

Aujourd’hui, un dimanche de Pâques pas comme les autres, le ténor italien et icône de la musique mondiale Andrea Bocelli a donné la performance la plus extraordinaire de sa vie depuis la cathédrale Duomo vide de Milan. Bien qu’il n’y ait pas eu d’audience, des millions de personnes à travers le monde ont regardé sa performance émotionnelle, diffusée en direct sur YouTube, unissant le monde à un moment où beaucoup sont séparés et isolés chez eux.

«Je chérirai l’émotion de cette expérience sans précédent et profonde» – Andrea Bocelli

Andrea Bocelli a été invitée à donner cette performance unique de la ville de Milan et de la cathédrale Duomo. «Je chérirai l’émotion de cette expérience sans précédent et profonde, de cette Sainte Pâques que cette urgence a rendue douloureuse, mais en même temps encore plus fructueuse, qui restera parmi mes plus chers souvenirs de tous les temps», a noté Andrea Bocelli. «Ce sentiment d’être à la fois seul – comme nous sommes tous en présence du Très-Haut – mais d’exprimer la voix de la prière de millions de voix, m’a profondément impressionné et ému. L’amour est un cadeau. La faire couler est le but principal de la vie elle-même. Et je me retrouve redevable à la vie. Ma gratitude va à tous ceux qui ont rendu cela possible, la ville de Milan et le Duomo, et à tous ceux qui ont accepté l’invitation et se sont joints à une étreinte planétaire, rassemblant cette bénédiction du ciel qui nous donne courage, confiance, optimisme, dans la la certitude de notre foi.

L’enregistrement de cette performance unique sera publié

Accompagné uniquement par l’organiste de la cathédrale, Emanuele Vianelli, Andrea Bocelli a chanté une sélection soigneusement choisie de pièces spécialement arrangées pour la voix et l’orgue solo pour l’occasion, dans le silence d’une ville sous verrouillage continu. Ceux-ci comprenaient le décor Ave Maria de Bach / Gounod, Amazing Grace, joué à l’extérieur du Duomo avec une ouverture non accompagnée, et un répertoire musical sacré édifiant pour l’un des jours les plus sacrés de l’année. L’enregistrement de cette performance unique sera diffusé numériquement sur les services de streaming audio dans quelques heures.

Bocelli, avec la Fondation qui porte son nom, la Fondation Andrea Bocelli (ABF), a lancé une campagne de financement pour soutenir les services hospitaliers lors de l’urgence COVID-19. Il est possible de faire un don via le Campagne GoFundMe ou en contactant le Fondation Andrea Bocelli.