Regardez le concert du salon d’Elton John et d’iHeart sur Youtube

iHeartMedia et FOX ont réuni les plus grands noms de la musique pour le avantage spécial Fox présente «The iHeart Living Room Concert For America», organisé par le capitaine Fantastic lui-même, Elton John.

Les prestations spéciales spéciales en vedette virtuelle de Billie Eilish, Sam Smith, Dave Grohl, Mariah Carey, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong de Green Day, Camila Cabello et Shawn Mendes, HER, Tim McGraw et plus, de leurs propres maisons.

“Nous voici tous ensemble à la maison”, a annoncé Elton John en haut de l’émission dimanche soir. “Et comme nous sommes tous assoiffés ensemble, nous avons pensé que nous organiserions un petit spectacle pour vous, de nos maisons aux vôtres. Il se trouve que je suis mis en quarantaine dans la seule maison dans laquelle je sois jamais allé sans piano », a ironisé l’icône pop.

«Il y a beaucoup de chagrin, d’incertitude et de peur, mais permettez-moi de vous dire ce qui va nous garder ensemble – toute la bonté qui se produit encore dans le monde. Ces médecins, infirmières et scientifiques de première ligne – ils sont la preuve vivante que la plupart des super-héros ne portent pas de capes. »

L’émission spéciale a été diffusée sur Fox ainsi que sur les stations de radio iHeart et peut être regardée dans son intégralité ci-dessous.

En plus des performances musicales, le concert d’une heure a également présenté des messages inspirants des invités et des apparitions spéciales de Ciara et Russell Wilson, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Ken Jeong, Lady Gaga, Lizzo, Melissa McCarthy et Ben Falcone ainsi que Ryan Seacrest .

L’événement musical a également encouragé les téléspectateurs à soutenir deux des nombreuses organisations caritatives qui aident les victimes et les premiers intervenants pendant la pandémie: Feeding America et First Responders Children’s Foundation.

Comme l’hôte naturel qu’elle est, Alicia Keys a ouvert le spectacle spécial avec une performance de «Underdog» en disant: «Cette chanson est comme une prière. J’espère que nous nous souviendrons de notre résilience et de notre capacité à défier les probabilités. »

Dave Grohl de Foo Fighters a interprété ‘My Hero’ d’Hawaï et a dit aux fans: “Si vous aimez quelqu’un, faites-le-lui savoir. Si vous êtes reconnaissant envers quelqu’un, dites-le-lui ».

Avant de présenter Billie Eilish, Elton John a assuré en plaisantant à tous les parents préoccupés par l’enseignement à domicile à leurs enfants qu’Eilish était scolarisé à la maison et que «les enfants scolarisés à la maison peuvent grandir pour gagner un tas de Grammys». Eilish a ensuite interprété son single à succès, «bad guy», alors que son frère Finneas jouait de la guitare et chantait.

En accord avec Miami, Shawn Mendes a fait une apparition spéciale et a joué de la guitare lors de la performance de “My Oh My” de Camila Cabello.

«Merci beaucoup à toutes les incroyables infirmières et médecins courageux qui travaillent si dur tous les jours», a déclaré Mendes. “Nous pensons tellement à vous – merci pour tout ce que vous faites.”

Sam Smith a interprété leur récent single, “How Do You Sleep”, depuis leur chambre à Londres et a déclaré aux fans à la maison: “La musique me fait me sentir beaucoup mieux en ce moment”.

Lady Gaga a également fait une apparition spéciale pour partager un message spécial avec ses fans: «Trouver le temps d’être gentil avec vous-même et faire tout ce que vous pouvez pour maintenir votre santé mentale – la distanciation sociale n’est pas facile, mais essayez de discuter avec vos amis à distance. “

Demi Lovato a encouragé les fans à soutenir Feeding America et First Responders Children’s Foundation. Elle a également partagé un message d’espoir et de résilience avant d’interpréter un extrait de sa chanson édifiante, «Skyscraper».

Mariah Carey a également effectué un hit en arrière, jouant «Always Be My Baby» depuis son propre studio à New York, accompagnée de son pianiste et de ses chanteurs de fond.

Plus tard, Elton a clôturé le spectacle en effectuant un extrait de “Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi” sur le clavier de son enfant.

YouTube diffusera le «Fox présente le concert iHeart Living Room pour l’Amérique», disponible dès mercredi à 22 h 00 HNE sur la chaîne YouTube d’iHeartRadio.