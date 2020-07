Regardez le consul général du Japon aux États-Unis déchaîner une version de style Hendrix sur The Star Spangled Banner

Alors que le 4 juillet était célébré avec moins d’enthousiasme que les années précédentes, alors que le nombre croissant de cas de coronavirus mettait un frein à la procédure, un homme faisait de son mieux pour garder les choses animées: le consul général du Japon aux États-Unis, Kanji Yamanouchi.

Le diplomate, vêtu d’une chemise de travail et d’un noeud papillon, a prononcé un bref discours sur la confrérie internationale avant de dévoiler une version de The Star Spangled Banner qui renvoyait à l’infâme rendu de Woodstock de Jimi Hendrix.

Annonces :

«Cette année marque le 160e anniversaire de l’arrivée de la toute première délégation japonaise aux États-Unis et à New York», a déclaré Yamanouchi. «En plus de cela, le 4 juillet approche à grands pas, je voudrais donc interpréter l’hymne national américain avec ma profonde gratitude et mon respect – inspiré par Jimi Hendrix – pour renforcer l’amitié entre les États-Unis et le Japon.»

La description de la vidéo sur YouTube se lit comme suit: « Le consul général du Japon exécutera-t-il des bombes de plongée le long d’une corde en E ouverte déformée pour décrire l’éclat rouge de la fusée comme Jimi Hendrix l’a fait dans sa version psychédélique de The Star Spangled Banner en 1969? Pourquoi, oui il le ferait. »

Yamanouchi joue également de la guitare dans le groupe @ K4, qui présente également l’animatrice de Tokyo TV Kyoko Komatsuzawa aux claviers.

« En ces temps de changement rapide, et à des niveaux allant de la construction de statuts aux échanges individuels, je serai actif dans le renforcement des relations interpersonnelles entre les Japonais et les Américains dans la région », écrit-il sur le site Web du Consulat japonais. « J’espère sincèrement que nos efforts feront avancer les relations solides et collaboratives entre le Japon et les États-Unis et assureront un avenir plus brillant et partagé dans son ensemble. »