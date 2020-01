Regardez le deuxième concert entier de David Lee Roth à Las Vegas

VAN HALEN chanteur David Lee Roth a joué le deuxième spectacle de sa résidence à Las Vegas le vendredi 10 janvier à la House of Blues de Las Vegas, Nevada.

Le chanteur de 65 ans à la House Of Blues était le guitariste principal Al Estrada du VAN HALEN groupe hommage ÉRUPTION, guitariste rythmique Frankie Lindri, bassiste Ryan Wheeler, claviériste Danny Wagner et batteur Mike Mussleman.

RothLa setlist de cinq chansons comprenait VAN HALENpremier album éponyme (1978), deux de “Van Halen II” (1979), un de “Les femmes et les enfants d’abord” (1980), deux de “Avertissement juste” (1981), un de “Diver Down” (1982) et deux de “1984” (1984), ainsi que deux morceaux de son “Fou de la chaleur” EP solo (1985), un de “Mangez-les et souriez” (1986), un de “Gratte-ciel” (1988) et un de “Votre sale petite bouche” (1994). Roth a également interprété une reprise d’une chanson du prodige de la guitare blues issue du delta du Mississippi Christone “Kingfish” Ingram.

La setlist était la suivante:

01. Tu m’as vraiment eu (Couverture THE KINKS)



02. Grand train



03. déchaîné



04. Rafraîchir (Couverture Ingram “Kingfish” de Christone)



05. Tout comme le paradis



06. Danser toute la nuit



07. Runnin ‘With The Devil



08. Mean Street



09. filles de Californie (Couverture THE BEACH BOYS)



dix. Crème glacée homme (Couverture de John Brim)



11. Tobacco Road (Couverture de John D. Loudermilk)



12. Jamie’s Cryin ‘



13. Panama



14. (Oh, jolie femme (Couverture de Roy Orbison)



15. Belles filles



16. Tout le monde en veut!



17. Je ne parle pas d’amour

Bis:

18. Juste un gigolo / Je n’ai personne (Couverture Louis Prima)



19. Sauter

Lors du premier spectacle de sa résidence le 8 janvier, Roth a dit au public qu’il n’y aurait pas deux concerts à Las Vegas identiques.

Dans une interview avec le Revue-Journal de Las Vegas, il a dit qu’il aimait jouer dans un cadre plus intime. “C’est agréable et serré, vous pouvez voir les visages de tout le monde, vous pouvez voir les sourcils”, a-t-il déclaré. “J’ai dit que les chiens sont plus populaires que les chats parce qu’ils ont des sourcils. Vous pouvez dire ce que pense le chien. Les chats Kitty, ils sont comme des strip-teaseuses: vous ne pouvez pas dire ce qu’ils pensent.”

La résidence se déroule le 11 janvier, puis revient les 18, 20, 21, 25, 27 et 28 mars. Roth se produira également comme acte d’ouverture pour les prochaines étapes nord-américaines de BAISER‘s “Fin de la route” tournée d’adieu à partir du 1er février à Manchester, New Hampshire.



