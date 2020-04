Regardez le DJ Set Hourlong de Jessy Lanza depuis son canapé

Jessy Lanza s’est récemment assise sur son canapé pour livrer un DJ set d’une heure pour la Lot Radio. Il est maintenant disponible pour regarder ci-dessous dans son intégralité, comme le souligne Gorilla vs Bear. L’ensemble comprend de la musique d’Ikonika, MHYSA, Addison Groove, etc. Il comprend également des visuels de Winston H. Case. Regardez-le ci-dessous.

Plus tôt cette année, Lanza est revenue avec une vidéo pour son nouveau single “Lick in Heaven” (réalisé par Case). Son dernier album était Oh No. 2016

Lisez l’interview de Pitchfork “Jessy Lanza sur Trump et les similitudes de Kanye, pourquoi elle veut être son chat” sur le terrain.

