Regardez le karaoké BTS Star sur le covoiturage de James Corden

Les superstars de la K-Pop BTS ont fait leur apparition sur le “Carpool Karaoke” de James Corden aux États-Unis et vous pouvez voir les images ci-dessous.

Le groupe sud-coréen est apparu comme le dernier invité de la série populaire, diffusée lors de l’édition d’hier soir du Corden’s The Late Late Show.

En plus des interprétations de morceaux de leur nouvel album Map of the Soul: 7, BTS et Corden peuvent également être vus dans le clip couvrant Bruno Finesse (Remix) et Cardi B de Finesse (Remix) et Circles de Post Malone.

L’esquisse se termine avec BTS et Corden se dirigeant vers un cours de danse PlyoJam alors que l’hôte tente de convaincre le groupe qu’il a ce qu’il faut pour rejoindre leur groupe.

«Carpool Karaoke» de BTS fait rapidement suite à l’apparition du groupe dans The Tonight Show, où leur passage invité a culminé avec une performance de «ON» dans le terminal de la gare Grand Central à New York. L’épisode spécial intitulé The Tonight Show: Subway Special, a présenté les stars mondiales de la pop en tournée dans New York et en visitant certains des sites les plus emblématiques de la ville, notamment une visite à l’épicerie fine de Katz, jouer à des jeux dans le métro et terminer le spectacle avec leur performance historique à la gare historique.

Les sept membres ont été rejoints par des rangs de danseurs suppléants pour l’une des performances les plus impressionnantes de la télévision de fin de soirée. Au cours de leur trajet en métro, le groupe a parlé de leur succès phénoménal à côté de la façon dont leur musique a traversé les frontières géographiques et culturelles.

«Nous venions d’un petit label, d’un petit pays d’Asie, nous avons donc prouvé que quelqu’un de l’extérieur peut être dans le courant dominant», a expliqué le membre partagé RM.

BTS a sorti son nouvel album la semaine dernière. Map of the Soul: 7 comprend des collaborations avec Sia et Halsey et des crédits de composition de Troye Sivan. Le groupe entamera une tournée pour soutenir le LP en avril au stade olympique de Séoul et jouera des spectacles en Amérique du Nord jusqu’en mai et juin, y compris des dates à Santa Clara, Los Angeles, Dallas, Orlando, Atlanta, New Jersey, DC, Toronto et Chicago.

Écoutez le meilleur de BTS sur Apple Music et Spotify.