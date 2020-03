Regardez le livestream mondial de la Journée mondiale du piano de Deutsche Grammophon

Deutsche Grammophon marquera la Journée mondiale du piano le samedi 28 mars à 15 h 00 CET avec un festival virtuel mondial en direct, célébrant le pouvoir de la musique pour rassembler les gens, avec leurs pianistes vedettes. Les artistes confirmés jusqu’à présent sont Maria João Pires, Rudolf Buchbinder, Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson, Jan Lisiecki, Seong-Jin Cho, Joep Beving, Simon Ghraichy, Kit Armstrong et Daniil Trifonov.

Les téléspectateurs pourront regarder le livestream de la Journée mondiale du piano, mettant en vedette certains des meilleurs pianistes du monde, via les chaînes YouTube et Facebook de Deutsche Grammophon en utilisant les hashtags #StayAtHome et #WorldPianoDay.

Le Dr Clemens Trautmann, président de Deutsche Grammophon, a expliqué: «La technologie nous permet de transformer la Journée mondiale du piano de cette année en un espace en ligne où les pianistes magistraux peuvent partager des messages positifs et édifiants à travers la musique, jouer sur leurs propres pianos et atteindre les gens chez eux. Nous sommes profondément reconnaissants à tous ces musiciens qui ont accepté de participer et invitons tout le monde à rejoindre le public du festival virtuel. »

Le festival virtuel en direct de la Journée mondiale du piano de Deutsche Grammophon proposera une série de courtes performances préenregistrées en direct par les pianistes dans leurs maisons. Rester à la maison ne signifie pas que la musique doit s’arrêter – le festival virtuel mondial vous apportera directement la musique, enregistrée par des artistes chez eux.

Pianistes en vedette

La célèbre pianiste portugaise Maria João Pires est l’un des meilleurs musiciens de sa génération. Elle est apparue dans le monde entier avec tous les principaux orchestres et est également une interprète passionnée de musique de chambre. Gramophone l’a décrite comme «parmi les maîtres-musiciens les plus éloquents de notre temps».

Le célèbre pianiste autrichien et spécialiste renommé de Beethoven Rudolf Buchbinder a récemment sorti son premier album pour Deutsche Grammophon The Diabelli Project. L’enregistrement présente non seulement sa nouvelle interprétation des Variations Diabelli de Beethoven mais aussi 12 nouvelles variations de compositeurs contemporains.

Le pianiste russe primé aux Grammy Awards Evgeny Kissin est l’un des musiciens les plus distingués de sa génération, vénéré dans le monde entier par le public et les critiques pour la virtuosité et l’éloquence de son pianisme ainsi que pour l’imagination et la perspicacité de ses interprétations. Il a joué avec les meilleurs orchestres du monde et a reçu de nombreux prix et prix prestigieux.

Le pianiste islandais plusieurs fois primé Víkingur Ólafsson est devenu, en quelques années seulement, l’un des artistes les plus recherchés d’aujourd’hui. Son nouvel album innovant Debussy • Rameau juxtapose des pièces de deux géants de la musique française, Claude Debussy et Jean-Philippe Rameau, explorant les contrastes et les points communs entre eux.

Le pianiste canadien Jan Lisiecki est l’un des pianistes les plus acclamés de sa génération. Son récent enregistrement des Concertos pour piano complets de Beethoven a été décrit comme «une performance étincelante qui semble rafraîchissante et spontanée – mais qui est parfaitement formée intellectuellement» par Der Tagesspiegel.

Seong-Jin Cho a remporté le prestigieux Concours International de Piano Chopin en 2015, propulsant le pianiste au statut de pop-star dans sa Corée du Sud natale. Son nouvel album The Wanderer, sorti en mai, présente deux monuments du répertoire du XIXe siècle – la fantaisie de Wanderer de Schubert et la sonate pour piano en si mineur de Liszt – et suit des enregistrements acclamés par la critique d’œuvres de Chopin, Mozart et Debussy.

Le pianiste et compositeur néerlandais Joep Beving a connu un succès presque sans précédent dans le monde de la musique classique contemporaine. Il a reçu des millions de streams pour ses deux premiers albums Solipsism and Prehension et le dernier volume de la triologie, Henosis, a remporté un Edison Award.

Simon Ghraichy est un pianiste français d’origine libanaise et mexicaine. Il est réputé pour son style personnel unique défini avec des influences culturelles riches. Son album Heritages 2017 a atteint le numéro un des classements classiques.

Le pianiste et compositeur anglo-américain Kit Armstrong a été décrit par le New York Times comme un «pianiste brillant» qui combine «maturité musicale et audace juvénile dans son jeu exceptionnel». Il a joué en soliste avec certains des orchestres les plus célèbres du monde tout en poursuivant une carrière de récitaliste et de compositeur.

Le pianiste russe primé aux Grammy Awards Daniil Trifonov a fait une ascension spectaculaire du monde de la musique classique en tant qu’artiste solo, champion du répertoire de concertos, collaborateur de chambre et de chant et compositeur. Le Times a noté qu’il est «sans aucun doute le pianiste le plus étonnant de notre époque». Son album Destination Rachmaninov: Départ a été décrit par The Guardian comme «l’une des sorties de l’année».

Restez à la maison et regardez la diffusion en direct de la Journée mondiale du piano de Deutsche Grammophon le samedi 28 mars à 15h00 CET via YouTube et Facebook.