Regardez le nouveau clip de Beethoven publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition

Pour marquer la Journée mondiale de l’audition le 3 mars 2020, et dans le cadre des célébrations de l’anniversaire de Beethoven 2020, Deutsche Grammophon a publié un nouveau vidéoclip extraordinaire mettant en vedette la danseuse et chorégraphe primée Kassandra Wedel. Bien que sourde, tout comme Beethoven, l’interprétation de Wedel de la musique du compositeur est puissamment intense.

Jouez, jouez contre toute attente

Ludwig van Beethoven était sourd lorsqu’il a écrit la plupart de ses chefs-d’œuvre, mais il n’a pas permis à son handicap de le faire taire. Le slogan de Deutsche Grammophon pour leur vaste campagne Beethoven 2020, «Jouez, jouez contre toute attente», une évocation de l’exemple du compositeur pour surmonter l’adversité et continuer à écrire des chefs-d’œuvre révolutionnaires pour le reste de sa vie, reste aujourd’hui une source d’inspiration. La nouvelle vidéo remarquable présente la danseuse, actrice, chorégraphe et championne du monde de hip-hop Kassandra Wedel, interprétation du premier mouvement emblématique de la Cinquième Symphonie de Beethoven enregistrée en 1977 par le Berliner Philharmoniker et chef d’orchestre Herbert von Karajan. Réalisée pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, et publiée pour coïncider avec la Journée mondiale de l’audition le 3 mars, la vidéo met en évidence le génie incroyable du compositeur et la pertinence du message de sa vie pour la société d’aujourd’hui.

Kassandra Wedel donne vie à l’esprit de Beethoven à travers son propre style de danse très personnel. «Ce qui est si excitant pour moi dans ce projet, c’est de savoir que bien que Beethoven ait perdu l’audition, il ne l’a pas laissé l’empêcher d’écrire de la musique. J’ai vécu une expérience très similaire, donc je peux m’identifier à lui – et je continue de danser. “

Kassandra Wedel, 35 ans, est devenue sourde à l’âge de trois ans lorsqu’elle a été impliquée dans un accident de voiture. Cependant, en utilisant son audition intérieure et son sens du toucher, elle a pu continuer à danser et l’expérience enrichie qu’elle a acquise est quelque chose qu’elle souhaite transmettre aux autres. «Je peux apporter beaucoup de poésie à mes mouvements et à ma chorégraphie, ce que tous les auditeurs ne peuvent pas faire», a-t-elle noté. «Je préfère que les gens me traitent sur un pied d’égalité plutôt que de simplement voir le handicap. La vérité est que je bénéficie d’une dimension supplémentaire qui pourrait également être bénéfique pour les danseurs entendants. »

“Il m’est impossible de dire aux gens que je suis sourd”

Beethoven avait connu une perte auditive à la fin de la vingtaine et il était plus ou moins complètement sourd au cours des dernières années de sa vie. L’apparition progressive de la surdité a eu un impact dévastateur sur lui, comme le montre avec émotion le testament de Heiligenstadt de 1802. Il a trouvé l’isolement social particulièrement difficile et a écrit à son ami Franz Gerhard Wegeler: «Depuis près de deux ans, j’ai évité toute société , car il m’est impossible de dire aux gens que je suis sourd. Si j’étais dans une autre profession, ce ne serait pas si mal, mais pour un musicien, c’est une situation terrible. » Et pourtant, malgré la perte non seulement de son ouïe mais aussi, parfois, de la volonté de vivre, il a finalement trouvé consolation et sens dans la musique. Ses pouvoirs créatifs non diminués, il a continué à écrire des chefs-d’œuvre tels que la Missa Solemnis, op.123 et la Neuvième Symphonie, op.125.

«Je pense que pour Beethoven, la surdité représentait une lutte mentale, ainsi que tous les problèmes pratiques qu’elle entraînait», a noté Kassandra Wedel. “Mais en faisant face à cette lutte, il a appris à entendre de l’intérieur.” Elle souligne également que ce qui rend sa musique particulièrement spéciale, c’est son énorme éventail émotionnel: «L’amour, la colère, la tristesse, elle a tout. Je pense que c’est pourquoi tant de gens l’aiment. “

Cette année, lors de la Journée mondiale de l’audition, découvrez l’interprétation personnelle de Kassandra Wedel des émotions exprimées dans la Cinquième Symphonie de Beethoven. Elle aussi a surmonté l’adversité et utilise maintenant ses propres talents pour partager avec d’autres l’universalité du génie de Beethoven et la profonde humanité de sa musique.

Jouez et dansez, jouez et dansez contre toute attente!

Le premier mouvement de la Cinquième Symphonie de Beethoven, enregistré par Berliner Philharmoniker et chef d’orchestre Herbert von Karajan, peut être acheté ici.