Regardez le nouveau clip de Justin Bieber pour «Disponible» sur Apple Music

Justin Bieber vient de déposer une nouvelle vidéo pour la chanson ‘Available’ de son nouvel album, Changes. La vidéo, qui fait partie de sa série visuelle «Nature» pour Apple Music, est disponible exclusivement pour les abonnés du service de streaming.

“Available” marque le dernier épisode de la série et suit de superbes vidéos pour “E.T.A.”, “Changes” et “Habitual” – qui présentent toutes l’artiste dans divers décors extérieurs. Regardez le teaser ci-dessous.

Nouveau clip musical nature pour #Disponible sur @applemusic

– Justin Bieber (@justinbieber) 10 mars 2020

‘Available’ s’ouvre avec le chanteur dans un décor désertique, entouré de montagnes et d’un ciel majestueux teinté de rouge. Un piano recouvert de graffitis est le seul autre objet de la scène. Le visuel intègre également une animation de style street-art, en s’inspirant du piano. Les quatre vidéos «Nature» ont été réalisées par la société de production primée aux Emmy Awards OBB Media, qui a collaboré avec Bieber sur une variété de projets, y compris sa récente série «Seasons» pour YouTube et son clip «Intentions», mettant en vedette Quavo.

L’artiste primé aux Grammy Awards a poussé sa créativité vers de nouveaux sommets avec Changes, en incorporant une richesse de contenu visuel autour de l’album de 17 pistes. En plus de la série «Nature» et des vidéos intimes «Seasons», Bieber a également travaillé avec certains de ses danseurs et chorégraphes préférés pour «Changements: le mouvement». Les vidéos de danse, qui ne présentent pas Bieber, offrent des visuels de danse aux chorégraphies complexes, sur des chansons de Changes.

Sorti le 14 février, Changes marque le retour de Bieber sur les ondes après une interruption de trois ans. Son septième record n ​​° 1, Changes, a non seulement dépassé le Billboard 200 mais a également fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums R&B de Billboard. L’album a également culminé au n ° 1 au Royaume-Uni et au Canada natal de Bieber et a dépassé le palmarès des albums iTunes dans 85 pays.

Pour l’avenir, Bieber devrait se produire aux iHeartRadio Music Awards 2020, diffusés le 29 mars sur FOX, avant de partir pour une longue tournée de quatre mois, qui débutera à Seattle au CenturyLink Field le 14 mai.

