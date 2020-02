Regardez le nouveau clip de la chanson de rachat de Bob Marley

En l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, actuellement en cours, et pour marquer le début des célébrations MARLEY75 de la famille The Marley, Ume et Island Records en 2020, le clip officiel de la chanson de rachat de la légende jamaïcaine est diffusé aujourd’hui sur la chaîne YouTube de Bob Marley. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Créée par les artistes français Octave Marsal et Theo De Gueltzl, l’animation à couper le souffle, comprenant 2 747 dessins originaux, utilise des symboles puissants pour amplifier l’ampleur des paroles intemporelles de la chanson et leur importance dans le monde d’aujourd’hui. La vidéo souligne la contribution de Marley à l’émancipation de la civilisation noire, ainsi que sa manifestation d’espoir et de rétablissement pour toute l’humanité.

Inspirée de la patrie de Marley, la Jamaïque, ainsi que des idées reçues de sa famille, l’approche artistique était d’illustrer le monde imaginaire de Bob Marley d’une manière qui stimule fortement la réflexion sur soi. «De l’histoire de l’esclavage et de la Jamaïque, de la culture rastafari, de l’héritage des prophètes (Haile Selassie Ier, Marcus Garvey, Malcolm X), ainsi que de la vie personnelle de Bob, nous emmenons le public dans un voyage à travers des allégories et des représentations.» Marsal et De Gueltzl révèle. La séquence d’ouverture invite le spectateur à la guitare de Marley, une métaphore visuelle de l’esprit de Bob et du nôtre, dans une quête de rédemption. En outre, s’inspirant de la philosophie rastafari, un autre élément essentiel du récit de la vidéo concerne la valorisation de la nature, de notre Terre et de la Terre-Mère.

Les célébrations MARLEY75 englobera tout ce qui concerne la musique, la mode, l’art, la photographie, la technologie, le sport et le cinéma, offrant aux fans un accès sans précédent aux archives du domaine de l’artiste légendaire de manière nouvelle, réfléchie et innovante. Avec YouTube, un nouveau contenu passionnant devrait être publié au cours de l’année.

Les festivités musicales MARLEY75 inaugurales débutent ce printemps, la première des nombreuses célébrations à venir. La célébration de Bob Marley de Ziggy Marley et Stephen Marley sera la vedette du BeachLife Festival. Cette apparition spéciale et collaborative mettra en vedette Ziggy Marley et Stephen Marley interprétant un vaste catalogue de morceaux de Bob Marley pour célébrer le 75e anniversaire de leur père lors de l’événement immersif de trois jours sur la musique, l’art et l’art culinaire en bord de mer.

Dans cette ère numérique, Bob Marley reste l’un des artistes posthumes les plus suivis sur les médias sociaux, et MARLEY 75 servira à mettre sa musique et son message au premier plan numérique, atteignant de nouveaux publics et perspectives avec un contenu innovant et une technologie révolutionnaire. Des événements spéciaux en direct, du contenu numérique exclusif, des enregistrements, des expositions et des trésors rares et exhumés seront également dévoilés tout au long de l’année.

Un quart de tout le Reggae écouté aux États-Unis, est Bob Marley. Son album classique Legend est le dix-neuvième album le plus vendu de tous les temps et le cinquième package Greatest Hits le plus vendu de l’histoire des États-Unis.

Tout au long de l’histoire, aucun artiste n’a dominé le monde de la musique comme Bob Marley. Icône musicale, politique et spirituelle aux proportions mythiques, à la fois poète et prophète, Marley a été le premier artiste jamaïcain à donner une voix aux luttes de son peuple et de la culture rastafari, et le premier à gagner une renommée mondiale. Octobre 2020 verra le 40e anniversaire de sa chanson classique ‘Redemption Song’.

Sorti en octobre 1980 et extrait de son neuvième album Uprising (Island Records), la chanson a été inspirée par un discours de “The Work That Has Done” du panafricaniste Marcus Garvey et est considérée par beaucoup comme l’une des plus grandes chansons jamais écrites dans la culture populaire. À une époque où les troubles politiques et l’oppression se sentent plus répandus que jamais, «Redemption Song» conserve un caractère poignant et puissant et témoigne de longue date de l’éclat et de la voix de Bob Marley pour le peuple. Le catalogue de musique de Bob Marley a amassé des milliards de streams et vendu des millions d’albums dans le monde entier, tandis que sa compilation à succès, Legend, reste l’album reggae le plus vendu au monde et l’album le plus long de l’histoire du palmarès Billboard’s Catalog Albums.

Branchez-vous et abonnez-vous à l’officiel Bob Marley Chaîne Youtube pour plus de contenu à venir célébrant l’héritage de Bob et sa contribution au monde. Des informations supplémentaires sur les événements MARLEY75 seront bientôt révélées.

Écoutez le meilleur de Bob Marley sur Apple Music et Spotify.