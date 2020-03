Regardez le NPR «Tiny Desk Concert» de Harry Styles

Harry Styles et son groupe de tournée ont joué un épisode de la longue série «Tiny Desk Concert» de NPR. Ils ont joué quatre chansons de l’album de fin de seconde de Styles Fine Line: «Cherry», «Watermelon Sugar», «To Be So Lonely» et «Adore You». Regardez ci-dessous.

Styles effectue régulièrement des reprises dans des sessions en direct, y compris ses interprétations récentes de la chanson de Joni Mitchell “Big Yellow Taxi” et le hit de Lizzo “Juice”. Styles est prévu de donner des concerts «Harryween» au Madison Square Garden de New York les 30 et 31 octobre. Il sera rejoint par l’ouvreur Orville Peck pour les spectacles, et les fans sont encouragés à porter des costumes.

Regardez Thurston Moore discuter de Harry Styles sur «Over / Under» de Pitchfork:

.