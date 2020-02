Regardez le premier épisode du nouveau podcast Freddie Mercury, Finding Freddie

Une nouvelle série de podcasts Freddie Mercury, «Finding Freddie» a été lancée par le biais du Freddie Mercury Solo officiel Chaîne Youtube.

Dans le premier épisode de «Finding Freddie» – intitulé «Freddie By His Friends», les amis de la défunte star expliquent à quoi ressemblait vraiment être en sa compagnie. Dans la vidéo, un groupe d’amis et de collègues les plus proches de Freddie Mercury, y compris le réalisateur vidéo David Mallet, le compositeur / chef d’orchestre Mike Moran, le photographe Richard Young, le célèbre danseur de ballet et interprète Wayne Sleep et le parolier Sir Tim Rice révèlent à quoi il ressemblait vraiment au travail et au jeu.

À travers des souvenirs personnels, des histoires hilarantes et des souvenirs précieux, ‘Finding Freddie’ offre un rare aperçu de ce que c’était que de travailler avec le chanteur emblématique de la Reine sur des tournages vidéo, la création de l’album de Barcelone, ainsi que la socialisation avec lui en tant que membre de confiance de son entourage. Vous pouvez consulter la vidéo complète ci-dessous ci-dessous, mais en tant que dégustateur, si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez lire quelques-unes des informations proposées dans «Freddie By His Friends».

Mike Moran: «Il était très, très gentil avec moi depuis le début. Nous nous sommes bien entendus en tant qu’unité de travail. C’était tellement réussi mon point de vue que je suis resté avec lui jusqu’à la fin. »

David Mallet: «Je pense que Freddie avait une marque d’humour unique qui était légèrement mélangée au camp avec quelque chose de plus subtil. C’était un équilibre très délicat. »

Richard Young: «Quand nous sommes partis sur la route, je serais dans ma chambre d’hôtel à 8 heures et je recevrais soudainement un appel téléphonique et ce serait Freddie, qui m’inviterait à dîner. Il vous traiterait toujours comme un membre de son entourage et c’était très bien. Vous respectez ce genre de situation. “

Wayne Sleep: «Maintenant, avec de nouveaux publics là-bas, c’est comme s’il était en train de renaître. Avec moi, il y a encore tellement de choses à apprendre sur lui, donc je ne cesserai jamais d’en apprendre plus sur Freddie Mercury. »

Sir Tim Rice: «Freddie était si célèbre et si reconnaissable, il devait être très difficile pour lui de comprendre ce que les gens attendaient vraiment de lui. Je pense qu’au final, il était vraiment assez content. Il savait que les quelques personnes qui étaient proches de lui étaient proches de lui parce qu’elles l’aimaient. »

