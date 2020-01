Regardez le premier teaser pour Beastie Boys et le nouveau documentaire de Spike Jonze

Le premier teaser de Spike Jonze et du nouveau documentaire des Beastie Boys est sorti. Le film, qui a été réalisé par Jonze et co-écrit avec Mike D et Ad-Rock, fera ses débuts sur IMAX le 3 avril, suivi d’une sortie mondiale le 24 avril via Apple TV +. Ci-dessous, consultez le teaser, qui présente des plans d’archives ainsi que des images plus récentes de Mike D et Ad-Rock sur scène.

En plus du documentaire, Jonze sortira un livre photo Beastie Boys, compilant des clichés de toute sa carrière. C’est le 17 mars via Rizzoli.

Lisez «Le livre de Beastie Boys laisse le monde parler des blagues du trio» sur le terrain.

.