Regardez le prochain communiqué de The National’s ‘An Exciting Communal Event’ ici

Sera-ce un concert, sera-ce une nouvelle chanson? Ces questions recevront une réponse aujourd’hui (13 avril) à 16 h 00 lorsque le National lancera la deuxième édition de sa nouvelle série hebdomadaire d’archives secrètes Un événement commun passionnant.

La semaine dernière, les rockeurs sont devenus très excités lorsqu’ils ont mis en ligne le concert qu’ils ont donné dans le lointain 2013 au Festival Hurracaine sur leur chaîne YouTube. Dans cette série, dont l’objectif principal est de donner un coup de main à toute leur équipe de tournée qui est actuellement sans emploi en raison du chômage créé par le coronavirus, The National partagera des choses de “Nos coffres, sets live classiques ou quelques images invisibles ou rarement vues pour passer le temps à la maison.”

“Notre équipe est l’âme de notre tournée et est devenue une famille à travers les nombreuses années que nous avons travaillées ensemble”, a écrit le groupe lors de la collecte de fonds. “Si vous aimez ces concerts et que vous souhaitez continuer à soutenir, vous pouvez faire un don ici.” Tous les produits de la vente de marchandises par le biais du site Web du National et de sa boutique exclusive Cherry Tree sont redirigés vers toute l’équipe du gang. Dans la description des vidéos, il y a un lien pour vous rendre au magasin et obtenir un article assez cool et, en passant, aider quelqu’un à passer un meilleur moment ces jours difficiles.

Pour qu’ils ne le recherchent plus et soient au méga shot, nous vous laissons ici la vidéo que The National va lancer dans quelques minutes: