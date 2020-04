Regardez le public raconter l’histoire derrière «Make You Mine»

Quand le trio de Cincinnati PUBLIC se déchaîne leur célibataire, “Make You Mine”, sur le monde, ils n’avaient aucune idée que cela résonnerait avec autant de fans – plus d’un million d’utilisateurs de TikTok, pour être exact. Dans une nouvelle vidéo, les membres du groupe, qui ont récemment sorti leur pack de trois titres Make You Mine via Island Records, partagent l’histoire derrière leur hit viral.

«J’étais littéralement dans une classe de clavier dans le département de jazz et je faisais une gamme en la majeur, j’ai écrit ce riff, je suis rentré chez moi, j’ai écrit le refrain», se souvient le chanteur John Vaughn, qui a écrit la chanson sur une petite amie du lycée et du collège. . “Je n’essayais pas d’aimer,” écrire une chanson “. C’est arrivé, et je ne pouvais pas le sortir de ma tête. “

Le trio basé à Cincinnati a étoffé la chanson ensemble dans leur studio de fortune, qui se trouve être le sous-sol des parents du percussionniste Ben Lapps, et a finalement fait de la chanson un incontournable de leurs spectacles. Et puis, comme le dit Vaughn, “TikTok l’a mangé.” Soudain, la chanson apparaissait derrière chaque vidéo sur TikTok. “[We were] compter des milliers de vidéos [didn’t] avoir notre nom dessus, et c’est une sorte de truc bizarre en tant qu’artiste. “

Le trio a contacté TikTok, lancé à l’échelle mondiale en 2017, et, heureusement, a pu remédier à la situation. «C’était juste lorsque les premières chansons devenaient virales sur l’application», explique Vaughn.

La piste a attiré l’oreille de l’équipe A&R d’Island Records, qui a signé le trio, tandis que les membres du programme 1824 d’Universal Music Group ont proposé une proposition de traitement pour un clip. L’équipe mondiale de marketing, de contenu et d’expériences dirigée par des étudiants fonctionne comme un incubateur pour les nouveaux talents les plus brillants entrant dans l’industrie de la musique, et a travaillé sur du contenu pour des goûts tels que Yungblud, TJ Porter, The Jacks et The Greeting Committee.

Brandon Chase et John Jigitz, de 1824, codirigent la vidéo «Make You Mine». Leur vision était parfaite, explique Vaughn. “C’était à peu près ce que j’avais toujours pensé de la chanson … C’est une romance pour adolescents, et c’est sain, et c’est mignon.” Depuis sa première en septembre, la vidéo a recueilli plus de 23 millions de vues.

Composé du chanteur / guitariste John Vaughn, du batteur Ben Lapps et du bassiste / claviériste / chanteur Matthew Alvarado, PUBLIC a un bel avenir devant lui. Actuellement, le trio rassemble plus de 6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify uniquement, grâce à leur mini-bundle Make You Mine en trois chansons, qui comprend à la fois les modifications originales et radio de la chanson à succès, ainsi qu’une interprétation acoustique.

