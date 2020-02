Regardez le puissant discours de Rihanna aux NAACP Image Awards

Rihanna a reçu le prix du président le NAACP Image Awards samedi dernier, où elle a été honorée pour ses nombreux efforts philanthropiques dans la communauté noire.

Elle a prononcé un discours passionné lors de la cérémonie, qui a été diffusée en direct sur BET le 22 février.

“Merci au personnel, au conseil d’administration et à la communauté de la NAACP, y compris à vous tous ici dans cette salle et à tous les membres de la maison qui ont consacré leur vie et leurs efforts à soutenir les personnes de couleur”, a déclaré le chanteur.

“Je vais essayer de garder les choses simples parce que ce soir ce n’est pas vraiment pour moi parce que le but est plus grand que moi, non? Ce n’est pas plus grand que nous ensemble, mais il est plus grand que moi parce que ma part est une très petite partie du travail qui est fait dans ce monde et du travail qui reste à faire. “

Le prix du président est décerné en «reconnaissance d’une réalisation spéciale et d’un service public distingué», selon le site Web de l’organisation.

En 2012, la chanteuse, entrepreneure et militante barbadienne a fondé la Fondation Clara Lionel, une organisation à but non lucratif qui porte le nom de sa grand-mère et qui «finance des études novatrices et des programmes de préparation et de réponse aux urgences dans le monde entier».

Dans ses efforts pour la fondation, elle a recueilli des millions de dollars grâce en partie à son gala annuel Diamond Ball.

“S’il y a quelque chose que j’ai appris, c’est que nous ne pouvons que réparer ce monde ensemble”, a-t-elle poursuivi. “Nous ne pouvons pas le faire divisés. Je ne saurais trop insister là-dessus. Nous ne pouvons pas laisser la désensibilité s’infiltrer. Le “Si c’est votre problème, alors ce n’est pas le mien.” “C’est un problème de femme.” “C’est un problème de Noirs.” “C’est un problème de pauvres gens.” “

«Combien d’entre nous dans cette salle ont des collègues, des partenaires et des amis d’autres races, sexes et religions», a-t-elle demandé. «Eh bien, vous savez, ils veulent rompre le pain avec vous, non? Ils t’aiment? Eh bien, c’est aussi leur problème. »

Les efforts philanthropiques de Rihanna s’étendent au-delà de la Fondation Clara Lionel. Elle travaille également avec Raising Malawi et l’UNICEF et a été sélectionnée comme Humanitaire de l’année de Harvard en 2017.

