Regardez le rassemblement numérique de Bernie Sanders avec Neil Young, Jim James, plus

Ce soir (16 mars), Bernie Sanders diffuse en direct un rallye numérique mettant en vedette des invités de Neil Young et Daryl Hannah, ainsi que des performances de Jim James et Anderson. Le groupe de soutien de Paak, les Free Nationals. Regardez l’événement en direct ici.

Le rassemblement comprendra également des discours de la sénatrice Sanders, Nina Turner, et plus encore. «Nous sommes tellement nombreux à vouloir simplement trouver un terrain d’entente avec tous les êtres vivants afin de pouvoir avancer ensemble en tant que monde pour vivre en paix, en bonne santé et dans l’égalité», a déclaré Jim James dans un communiqué de presse. «Bernie parle et vit la vérité et a travaillé toute sa vie à lutter pour la vérité et la justice – rassemblant les gens pour le bien commun et c’est pourquoi je crois qu’il peut aider à nous unir maintenant.»

Plusieurs musiciens notables se sont produits lors de rassemblements pour le sénateur Sanders, notamment Justin Vernon de Bon Iver, Vampire Weekend, The Strokes, Chuck D de Public Enemy, etc.

