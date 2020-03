Regardez le Rock Staple de 1968, «White Room» Go Baroque On The Lute

Le classique rock de Cream de 1968, «White Room», a été revigoré par une nouvelle version disponible sur YouTube. Il présente le célèbre guitariste américain Daniel Estrem jouant la composition de Jack Bruce et Pete Brown sur le luth baroque.

L’instrument porte ce nom car il était très utilisé à l’époque baroque. Le style englobant l’architecture, la musique, la peinture et d’autres arts a prospéré à peu près entre 1600 et 1740, et dans les empires espagnol et portugais jusqu’au début des années 1800, après quoi l’instrument est tombé en disgrâce.

Dans l’utilisation de la musique moderne, le luth est peut-être mieux connu pour son utilisation par Sting sur l’album 2006 Songs From The Labyrinth. Il s’agissait d’une collection de chansons pour voix et luth du compositeur de l’époque élisabéthaine John Dowland, telles que «Flow My Tears» et «In Darkness Let Me Dwell».

Estrem joue de la guitare électrique et classique et se passionne également pour le jazz, le blues, le monde et la musique ancienne. Il a enregistré et joué intensivement avec John Holmquist, y compris l’album Music of Edvard Grieg sur le label Cavata.

La «salle blanche» originale de Cream a été présentée dans le studio leur album de 1968 Wheels Of Fire et était un single à succès substantiel. Il a atteint le n ° 6 du Hot 100 de Billboard pour devenir son deuxième hit américain après «Sunshine Of Your Love». Il a culminé au n ° 28 au Royaume-Uni.

Couvertures de Waylon à Sheryl

Des dizaines de reprises ultérieures de la chanson dont une par le rockeur australien Jimmy Barnes. Eric Clapton a repris sa partie de guitare sur l’original sur scène avec Sheryl Crow, comme capturé sur son album de 1999 Live From Central Park. Le héros country Waylon Jennings a également coupé «White Room» avec son fils Shooter et son groupe les 357 en 1995, un enregistrement publié à titre posthume sur l’album Waylon Forever en 2008.

Bruce lui-même est revenu sur la piste avec le guitariste Robin Trower, sur la sortie de Seven Moons Live en 2009, et Ace Frehley de Kiss l’a repris sur son album de 2016 Origins, Vol. 1.

Écoutez le meilleur de Cream sur Apple Music et Spotify.