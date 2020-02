Regardez le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2020 avec Jennifer Lopez et Shakira

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020 a eu lieu ce soir et a présenté des performances de Jennifer Lopez et Shakira. Les deux femmes ont interprété des succès de toute leur carrière dans un spectacle sur scène rempli de danseurs, de tenues scintillantes, de chorégraphie de salsa et plus encore. Regardez-le se produire ci-dessous.

J.Lo a fait “Jenny From the Block”, “Ain’t It Funny”, “Get Right” et “Waiting for Tonight” (tout en tournant sur un poteau). À un moment donné, J Balvin a semblé interpréter «Que Calor», ainsi qu’un mélange de «Mi Gente» et «My Love Don’t Cost a Thing». Plus tard dans son set, J. Lo a fait «On the Floor, »Et« Let’s Get Loud », qui ont interpolé« Born in the USA »de Bruce Springsteen. Shakira s’est jointe pour interpréter« Waka Waka », tandis que la salsa dansait avec J. Lo et une équipe de danseurs.

Plus tôt dans le spectacle, Shakira a interprété «She Wolf», «Empire» (qui a utilisé un extrait du «Cachemire» de Led Zeppelin) et «Whenever Wherever». Bad Bunny l’a ensuite rejointe pour des versions de «I Like It Like That» et “Chantaje”. Elle a clôturé son set avec “Hips Don’t Lie”.

Avant le match entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, Demi Lovato a chanté l’hymne national. Yolanda Adams a également interprété «America the Beautiful» avec le soutien du Children’s Voice Chorus de Miami. L’an dernier, le Super Bowl Halftime Show a présenté des performances de Maroon 5, Travis Scott et Big Boi. Lisez la critique de Pitchfork “Maroon 5 au Super Bowl: un jeu que tout le monde a perdu”.

.