Regardez le Weeknd effectuer «Lumières aveuglantes» sur Kimmel

The Weeknd abandonné par Jimmy Kimmel Live! hier soir pour jouer “Lumières aveuglantes”. Ganté, enveloppé de brouillard et ensanglanté, il a interprété le single devant un décor orageux. Vérifiez tout ci-dessous.

The Weeknd a récemment sorti des vidéos pour deux nouvelles chansons, “Heartless” et “Blinding Lights”. Il est également apparu dans le film Uncut Gems des frères Safdie, qui a été marqué par Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never. Son dernier disque était l’EP de six chansons 2018 My Dear Melancholy.

Lisez «La maison des ballons de Weeknd reste la grande entrée mystérieuse de Pop» sur le terrain.

.