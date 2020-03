Regardez l’ensemble d’aide en direct Fire Fight Australia de Queen + Adam Lambert en entier

La performance complète du jeu Fire Fight Australia Live Aid de Queen + Adam Lambert a été présentée en premier sur Queen’s chaîne YouTube officielle ce soir à 10h PST / 6PM BST. Vous pouvez le regarder dans son intégralité ci-dessous.

Pour la première fois de leur histoire, Queen, dirigée par le chanteur Adam Lambert, a interprété l’ensemble Iconic 1985 Live Aid du groupe pour le concert-bénéfice historique de Fire Fight Australia le 16 février.

Le groupe a joué dans son intégralité l’ensemble Live Aid de 22 minutes. L’ensemble de six chansons comprenait ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Radio Ga Ga’, ‘Hammer To Fall’, ‘Crazy Little Thing Called Love’, ‘We Will Rock You’ et ‘We Are The Champions’, et l’ensemble original est largement considérée comme l’une des plus grandes performances live de tous les temps.

Reine précédemment partagé les images du guitariste Brian May rejoint John Farnham pour interpréter une version émotionnelle de “You’re The Voice” de Farnham à Fire Fight Australia. ‘You’re The Voice’ a fourni la finale du concert, avec Farnham et May rejoints par Olivia Newton-John, Mitch Tambo et le joueur de didgeridoo Alan McKenzie, plus un casting de cornemuseurs et de pompiers.

Le concert de Fire Fight Australia a marqué l’histoire de la musique le dimanche 16 février, lorsqu’un public de 75 000 fans s’est réuni pour assister à des performances vraiment mémorables et émouvantes. L’événement a joué un rôle vital en amassant plus de 9,5 millions de dollars pour l’aide nationale aux feux de brousse.

Dans une déclaration avant le concert de Fire Fight Australia, Brian May a déclaré: «Nous sommes très heureux de pouvoir faire notre part pour aider l’Australie à lutter contre les terribles incendies. C’est la douleur de l’Australie mais c’est le problème de l’humanité. Mon cœur s’est brisé en voyant la détresse des animaux. J’espère que le concert les aidera aussi. Nous avons tous besoin que cette tragédie ne se reproduise plus. »

Roger Taylor a ajouté: «Il semblerait que ce ne soit pas seulement le problème de l’Australie mais un problème de changement climatique qui affecte le monde entier. Nous sommes ici en ce moment et tout ce que nous pouvons faire pour aider l’Australie à récupérer est le moins que nous puissions faire en tant que musiciens. Nous sommes tous en difficulté. »

