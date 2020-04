Regardez l’ensemble des titres de Slipknot du festival de téléchargement de l’année dernière

NŒUD COULANTtitre de l’année dernière Télécharger festival a été téléchargé sur le Knotfest YouTube canal. La vidéo de 100 minutes, qui comprend une session de questions-réponses avec Alessandro “Vman” Venturella, peut être vu ci-dessous.

NŒUD COULANT a créé trois articles exclusifs de merch – un t-shirt, un sweat-shirt et un pantalon de survêtement – au cours de la diffusion, 10% des bénéfices étant reversés à des associations caritatives COVID-19. Les articles sont disponibles auprès de SlipknotMerch.com.

Le nombre Knotfest événements dans le monde – Knotfest festivals, “Tournée Knotfest” visites et Knotfest en mer – ont un seul objectif, qui est de célébrer ensemble notre communauté de musique forte, d’art et de culture. Lorsque nous sommes incapables de nous réunir physiquement pour le faire, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de tous, Knotfest continue la célébration avec ces performances hebdomadaires en direct.

Chansons en vedette:

1:40 – People = Sh¡t



5:28 – (Sic)



9:12 – Obtenez ceci



14:27 – Non souillé



18:41 – Désastre



23:52 – Avant que j’oublie



30:31 – L’hymne hérétique



34:19 – Psychosocial



38:35 – Devil In I



46:10 – Prothèses



51:35 – Vermillon



58:20 – Custer



1:02:44 – Soufre



1:09:27 – Toute la vie



1:15:33 – Dualité



1:21:54 – Crache le morceau



1:28:48 – Surfacing

Le mois dernier, NŒUD COULANT a reporté sa tournée en Asie annoncée précédemment, y compris les deux jours du groupe Knotfest Japan festival, en raison de «problèmes de santé mondiale» au milieu de la propagation du coronavirus.

Le coronavirus, originaire de Chine, a déjà fait plus de 100 000 morts dans le monde, dont 18 000 aux États-Unis.

NŒUD COULANT a passé l’année dernière en tournée pour soutenir son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui est sorti en août. Le disque a vendu 118000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. En outre, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.



