Regardez les concerts gratuits toute la journée sur TIDAL

Si vous avez besoin de divertissement pendant votre auto-isolement, rendez-vous sur TIDAL, où les membres et les non-membres peuvent regarder ou écouter des images ininterrompues de concerts et de festivals enregistrés précédemment. “At Home With TIDAL”, qui a débuté à 10h00 aujourd’hui, se déroulera pendant les 12 prochaines heures, et mettra en vedette des performances telles que JAY-Z, Beyoncé, J Cole, Alicia Keys et Nicki Minaj.

La programmation d’aujourd’hui comprend des images des expériences TIDAL X de la plateforme, du festival annuel Made In America – organisé par le fondateur de la plateforme de streaming haute fidélité, JAY-Z – et du festival annuel Dreamville de J Cole en Caroline du Nord. TIDAL rejoint une multitude d’autres chaînes, points de vente et artistes individuels qui sont partage de programmation gratuite et de concerts en direct avec les fans, au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19.

En plus des images de concerts de JAY-Z et Beyoncé, attendez-vous à voir des performances passées de poids lourds tels que Nicki Minaj, Rosalía, Gucci Mane, Alicia Keys, J Cole et Travis Scott, ainsi que Teyana Taylor, Pusha T, Big Sean, Becky G, A $ AP Ferg, Ari Lennox et Farukko.

TIDAL, qui propose régulièrement des retransmissions en direct et des séquences à la demande de concerts et de festivals, héberge également bon nombre de ses propres expériences de fans de TIDAL X. Les expériences passées ont inclus des invitations réservées aux membres à des concerts de bienfaisance de JAY-Z et Beyoncé au Barclay’s Center de Brooklyn, des soirées d’écoute intime pour l’album Usher’s Hard II Love et This House is Not for Sale de Bon Jovi et une diffusion en direct du défilé de Paris pour The Fenty par Rihanna.

Depuis son lancement en 2014, TIDAL a proposé des listes de lecture, du contenu exclusif et une programmation originale aux fans de musique du monde entier. TIDAL est non seulement le premier service mondial de streaming musical à offrir un son haute fidélité et une qualité vidéo haute définition, mais il est également la première plateforme de streaming appartenant à l’artiste. En plus de JAY-Z, le collectif de propriétaires de la plate-forme englobe des géants de l’industrie tels que Nicki Minaj, Daft Punk, Jack White, Madonna, Chris Martin, Jason Aldean, J Cole et Calvin Harris, entre autres.

Pour regarder «À la maison avec TIDAL», visitez leur site officiel.